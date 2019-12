Le président des volleyeurs d'Avignon menace de démissionner

Avignon, France

Réunion de la dernière chance mardi 17 décembre à 18h au club de volley ball d'Avignon : Thierry Minssen a annoncé qu'il démissionne du club si les autres dirigeants n'acceptent pas l'arrivée de l'ancien président d'Orange, Emmanuel Purpan. L'ex-président d'Orange arrive avec des sponsors indispensables pour remonter en Ligue B, mais c'est aussi une personnalité polémique.

L'ex-président d'Orange est bien connu des sportifs de Vaucluse : il avait fait remonter le volley-ball d'Orange chez les pro avant d'être suspendu par la Ligue pour des propos racistes. Sa gestion et les dettes du club d'Orange avait valu à Orange une perquisition et d'être écarté des plays offs.

Carnet d'adresses et... chéquier de l'ex-président d'Orange

Thierry Minssen, l'historique président de l'AVB aujourd'ui en Elite, connait la personnalité polémique d'Emmanuel Purpan : "il a tourné la page d'Orange et c'est pas du tout le même personnage. Il a beaucoup de belles idées qui peuvent faire avancer le club". Emmanuel Purpan a su séduire le président d'Avignon avec son carnet d'adresses et son carnet de chèques : "c'est égoïstement ce qui intéresse le club. Emmanuel Purpan avait un chèque de 8000 euros le jour de l'assemblée. On a beaucoup de projets autour de la zone de Courtine et donc de nombreux partenaires financiers potentiels. Et on sait que les finances sont le talon d'Achille du club depuis des années Si on apporte de l'argent privé, on pourra peut recommencer à rêver à avoir un grand club de volley à Avignon".

Emmanuel Purpan à Avignon ou la mort du club de volley

Le pricnipal partenaire a déjà annoncé que si Thierry Minsen part, il arrête son soutien. Thierry Minssen prévient : certes Emmanuel Purpan est une personnalité polémique mais s'il ne rejoint pas le club avec son carnet d'adresse de partenaires, s'en est fini de l'AVB : "Emmanuel a été critiquable; il a eut des attitudes pas très sportives mais il a fait son méa culpa. Je ne pense pas qu'on puisse se refuser cette possibilité de faire entrer de l'argent privé dans le club. Si je démissionne, l'ensemble du comité directeur me suit et le club est décapité. Moi je regarde devant. Si on se décide de continuer, ce sera avec lui (Emmanuel Purpan) sinon ce sera la mort de l'Avignon Volley Ball."

