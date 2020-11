Dordogne : le président du club de foot de Bergerac dénonce le manque d'investissement de la mairie

Christophe Fauvel était l'invité de l'émission 100% Sport ce lundi sur France Bleu Périgord. Le président du BPFC dénonce la somme prévue par le maire et son équipe pour années à venir.

Dans l'émission 100% Sport sur France Bleu Périgord ce lundi 9 novembre, Christophe Fauvel est revenu sur la situation du club de foot de Bergerac. Le président du BPFC, très en colère, dénonce le manque d'investissement de la mairie de Bergerac dans le stade de Campréal qui accueille les rencontres de National 2. Il estime que le club est traité avec beaucoup de "dédain" par la mairie.

Christophe Fauvel dans 100% Sport Copier

Il y a plein de questions à se poser sur l'avenir du football à Bergerac - Christophe Fauvel

Selon Christophe Fauvel, la mairie prévoit d'investir 12.000 euros en 2024 pour ce stade, soit "0,0023% du montant de son budget pour les investissements sportifs". Les projets d'investissement doivent être présentés ce jeudi 12 novembre en Conseil municipal à Bergerac.

"Un règlement de compte politique"

"ça sent le règlement de compte politique, affirme le président du BPFC, "c'est zéro euro aussi sur le centre formation du club au Pont Roux, les jeunes, les féminines, c'est un manque de respect total par rapport au club et je ne peux pas laisser passer ça". Christophe Fauvel estime qu'avec le nouveau maire, Jonathan Prioleaud, "on est reparti pour un cycle, peut-être pas identique mais pire, il y a plein de questions à se poser sur l'avenir du football à Bergerac".

Christophe Fauvel affirme que le dernier investissement de la mairie pour le club remonte à 2008 pour un terrain synthétique. Il reproche à la mairie son manque d'investissement pour les infrastructures du foot. "_Les temps sont durs pour les collectivités mais on les attends sur les infrastructures parce qu'il n'y a qu'elles qui peuvent agir et sans infrastructures, nous n'avons pas d'outils de travai_l".

Des investissements demandés pour les terrains et les vestiaires

Le BPFC compte 410 licenciés déclare Christophe Fauvel avec une section féminine avec 100 joueuses, une section de foot adapté, et de foot diversifié. Le club de foot de Bergerac serait le deuxième en nombre de licenciés à Bergerac. Le président du club affirme que des demandes d'investissements sont demandées chaque année pour rénover les infrastructures du foot à Bergerac. Le stade de Campréal a été construit il y a 85 ans.

Des travaux doivent être faits également dans le centre de formation du Pont Roux explique Christophe Fauvel : "Depuis des années nous réclamons la création de vestiaires pour nos féminines qui se changent dans des conditions indignes".