Le président du conseil départemental de l'Ardèche multiplie les signes envers les chasseurs

Le président de l'association interdépartementale chasse Drôme Ardèche n'en espérait pas tant. Il organise son assemblée générale ce vendredi soir à l'hôtel du département. "C'est une première dit Christian Pialet, jamais les chasseurs ont été reçu à l'hôtel du département depuis la création de nos deux départements, l'Ardèche et la Drôme en 1790." L'association n'est pas représentative officiellement des chasseurs puisque ce sont les deux fédérations de chasse qui remplissent ce rôle. Mais l'association qui a pour adhérents les associations communales de chasse agréées (ACCA) en revendique 80 drômoises et ardéchoises. Son président fait ses compte via ces ACCA et explique que l'association regroupe près de 8000 chasseurs.

Un vrai soutien à la chasse

Le président (LR) du département de l'Ardèche explique qu'il reçoit tout le monde dont les chasseurs. Mais son soutien à la chasse reste très fort. Depuis l'arrivée de la droite à la tête du département, la chasse a le vent en poupe en Ardèche. Olivier Amrane a lancé le plan chasse en 2022. Un plan doté de 150 000 € sur trois ans notamment pour l'éducation à la chasse. "ça fait partie de nos traditions dans un département rural." explique Olivier Amrane. Il se dit aussi très opposé à un jour par semaine sans chasse. "Je leur ai dit -aux chasseurs- de ne pas rentrer là-dedans. Si on accepte un jour sans chasse, après ce sera deux et puis il n'y aura plus de chasse."