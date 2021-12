Le président du conseil départemental de la Côte-d’Or insiste sur la vaccination dans ses vœux

Dans ses vœux 2022, le président du conseil départemental François Sauvadet appuie son message aux Côte-d’Oriens : “vaccinez-vous et faites vacciner les gens autour de vous” face au coronavirus et son variant Omicron.

Exercice imposé chaque début d’année, le président (UDI) du conseil départemental de la Côte-d’Or François Sauvadet a publié dans un message ses vœux pour 2022.

Des vœux transmis avec un objectif très clair : la course à la vaccination face au Covid-19. Des injections possibles pour le grand public, dés l’âge de 5 ans et possibles dans les différents centres du département, avant l’arrivée du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.

“La vaccination est notre seule arme"

D’où ce message de François Sauvadet : “la vaccination est notre seule arme pour lutter efficacement et durablement contre le virus et limiter sa propagation. Son efficacité a déjà fait ses preuves et l’avenir nous montrera qu’elle est notre meilleur rempart. Je le redis : vaccinez-vous et faites vacciner les gens autour de vous !” Le président du conseil départemental considère la vaccination comme une planche de salut pour gérer au mieux la crise sanitaire en 2022.

Si le contexte est toujours “incertain”, le message est teinté d’espoir : “Tenir bon et rester unis” face "aux conséquences humaines et sociales de plus en plus lourdes” de la pandémie. Pour aider tout le monde, le président du conseil départemental justifie aussi l’ensemble des investissements : 110 millions d’euros, injectés en 2022 dans l’économie locale "pour continuer à équiper nos territoires, moderniser notre réseau routier, favoriser l’émergence de projets structurants, poursuivre le déploiement de la fibre optique.”

Le regard est aussi tourné vers le futur. Dans ses vœux, le Conseil départemental rappelle qu'"il sera au rendez-vous des grands défis, comme “le changement climatique, la gestion de la ressource en eau, la souveraineté alimentaire, le déploiement du très haut débit et la lutte contre l’illectronisme.” En fonction depuis mars 2008, François Sauvadet repart pour une nouvelle année de mandat, après sa victoire lors des élections départementales en juin 2021.