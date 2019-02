Le président du conseil départemental de Vaucluse invité à déjeuner à l'Elysée

84000, Vaucluse, France

Le débat sera libre. C'est l'engagement du Palais de l'Elysée qui a convié 96 présidents de Conseils départementaux -de métropole et de l'Outre-mer- à venir échanger avec le président Macron dans le cadre du Grand Débat national qui prendra fin le mois prochain. Les sujets de discussion ne manqueront pas entre les représentants des collectivités locales et le chef de l'Etat : les dotations financières, l'explosion des dépenses sociales, l'enjeu de la dépendance, la limitation de la vitesse sur les routes secondaires, l'avenir des départements, l'intercommunalité etc. Les attentes des départements sont fortes et nombreuses. Au-delà des dossiers, leurs représentants réclament aussi au président de la République, l'établissement d'une nouvelle relation de confiance, une plus grande considération : un acte 2 de la mandature Macron.