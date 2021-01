Le président du Département du Loiret pas opposé à un reconfinement : "je fais confiance au gouvernement"

Marc Gaudet, président (divers droite) du conseil départemental du Loiret, indique ce jeudi ne pas être opposé à la perspective de plus en plus probable d'un reconfinement, face à la progression de l'épidémie de Covid-19. "Je fais confiance au gouvernementt", indique-t-il.

Faut-il un nouveau reconfinement pour juguler l'épidémie de Covid-19, comme le gouvernement semble l'envisager de plus en plus clairement ?"Il faut faire confiance au gouvernement. Pourtant, vous le savez, je suis libre de parole et pas aux ordres du gouvernement, mais s'il faut reconfiner pour être sûr que le virus disparaisse ou s'estompe rapidement ou avant l'été, il faut prendre toutes les mesures", répond Marc Gaudet, (président divers droite) du conseil départemental du Loiret.

Marc Gaudet, invité ce jeudi de France Bleu Orléans, estime qu'"il faut aussi des mesures d'amortisseur, des moyens financiers pour soutenir les commerces et les entreprises, comme l'état va fait l'an dernier". De son côté, sur France Bleu Orléans, le président de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret Alain Jumeau demande que cette décision de reconfiner ne soit pas prise de façon abrupte, si elle esyt prise, et qu'on "donne de la visibilité sur l'avenir aux chefs d'entreprises".

Un budget 2021 "historique", pour le Département du Loiret

Le président du Département du Loiret présente d'ailleurs à partir de ce jeudi en session plénière à Orléans le dernier budget de la mandature avant les élections départementales (dont la date n'est toujours pas fixée) : "ce sera un budget de combat, un budget historique de fait de son ampleur, on a jamais atteint ce niveau là, plus de 730 millions d'euros."

Marc Gaudet explique: "on agit face à la crise, on agit aussi en termes de solidarité, avec le RSA, les aides pour personnes handicapées et personnes âgées isolées, la protection de l'enfance, et on continue à investir pour le Loiret, avec deux nouveaux collèges à venir dans le Loiret et la construction d'un nouveau bâtiment pour les Archives départementales à Orléans".