Le président du Médef de la Sarthe Hervé Bryja optimiste pour 2019

Le Mans, France

Le président du Médef de la Sarthe Hervé Bryja veut être optimiste pour 2019 pour l'activité économique de la Sarthe. C'est ce qu'il a souligné, ce mardi soir lors de la cérémonie de ses vœux devant les patrons du département. Selon lui, l'activité en 2018 a été positive dans le département avec de bons indicateurs dans l'industrie, et l'agro-alimentaire pour cette nouvelle année.

En revanche, les actions des gilets jaunes ont eu de graves conséquences notamment pour la grande distribution. "C'est assez inégal d'un magasin à un autre mais tous en ont été victime" souligne Le président du Médef de la Sarthe Hervé Bryja. "Si on prend l'exemple de Auchan au Nord du Mans, le rond-point a été bloqué quasiment tous les samedis de novembre et décembre, ils ont eu une baisse du chiffre d'affaires très importante. Et au-delà du chiffre, ce sont aussi des milliers de kilos de denrées alimentaires qui ont été jetés à la poubelle et cela même si l'hypermarché en a donné à des associations. De plus, il y a aussi les personnels que vous faîtes venir et qui coûtent de l'argent. Il y a eu de grosses pertes sur la grande distribution".

Des voyants positifs pour 2019

"Je pense que l'agro-alimentaire va continuer à être une activité soutenue tout comme l'industrie et l'outillage agricole" a déclaré le président du Médef de la Sarthe Hervé Bryja. "Allez on va faire un pari pour 2019, on ne va pas être déficitaire sur la création d'emplois, notre territoire va tirer son épingle du jeu. J'ai la chance dans mon territoire du nord du département (Mamers) d'avoir créer des bâtiments qui ont permis à quatre entreprises de se développer. Et vous avez aussi une société comme Raclet qui a créé soixante emplois. Tous ces investissements vont payer et je me dis que l'on est dans le bon tempo".

Sur le redressement judiciaire d'Arjowiggins, le président du Médef a remercié les différents élus de s'être engagés sur le terrain et à l'assemblée nationale. Il a aussi déclaré suivre de près le dossier et que les membres du Médef pourraient aider le repreneur s'il en avait besoin.