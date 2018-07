Le président de la République, Emmanuel Macron passera deux jours en Dordogne. Il arrivera le mercredi 18 et restera jusqu'au 19 juillet. Le chef de l'Etat ira à Périgueux, Boulazac, Marsac, ou encore à Sarliac sur l'Isle

Le président Emmanuel Macron passera finalement deux jours en Périgord !

Le chef de l'Etat arrivera le mercredi 18 juillet au soir. Il organisera un dîner républicain sur Périgueux le soir même.

Il visitera ensuite jeudi 19 matin le centre de tri de Marsac , puis assistera au dévoilement d'une fresque de Marianne dans le quartier du Toulon à Périgueux, fresque qui sera graffée les deux nuits précédentes sur le mur d'un immeuble visible depuis la route d'Angoulême, juste à côté du Sans Réserve. Une peinture qui reprendra le dessin du futur timbre.

D'ailleurs, le président visitera ensuite l'imprimerie du timbre à Boulazac.

Il visitera également le même jour la maison des services publics de Sarliac sur l'Isle. Une maison qui rassemble l'ensemble des services de la commune au même endroit. La poste également. Une salle multi-générationnelle y est également installée. Une assistance numérique y sera d'ailleurs bientôt installée.

Et le président viendra accompagné de deux ministres : Jacqueline Gourault, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur (elle était déjà venue en Dordogne en octobre 2017). Et Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des comptes publics.