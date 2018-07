Avignon, France

L'ancien président de la république est arrivé vers 11 h à la collection Lambert où la librairie avignonnaise "Les genêts d'or" l'avait convié pour dédicacer cet ouvrage de plus de 400 pages publiés chez Stock et déjà vendu à 90 000 exemplaires . Un lieu préféré à la librairie de la rue Joseph Vernet pour des raisons de sécurité et où l'attendait déjà dès les premières minutes une quarantaine de personne.

Après une pause déjeuner, les dédicaces ont repris en début d'après-midi avant que François Hollande se rende à la fédération départementale du Parti Socialiste hors rempart pour suivre avec des militants la retransmission du match France Uruguay soldé par la victoire des bleus.

Et l'ancien chef de l'état assistera le soir même à la création de Thyeste d'après Sénèque mis en scène et joué par Thomas Jolly pour l'ouverture du festival IN.