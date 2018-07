Périgueux, France

La fresque géante de Marianne de 14 mètres de haut, sur 8 mètres de large et peinte sur un HLM sera dévoilée par Emmanuel Macron ce jeudi matin vers 10H30, dans le quartier populaire de Toulon à Périgueux. Ce visage peint par la graffeuse Eyes, sera également celui des nouveaux timbres de La Poste.

"Ça a fait revivre notre petit quartier ! On se parle un peu plus." - Georgette, résidente du quartier Toulon.

L'artiste a tenu a rencontré les habitants et les a même invités à un pique nique mardi soir. Ils ont aussi pu visiter l'imprimerie de Boulazac et participer à plusieurs réunions pour les informer sur le dispositif de sécurité, dû, à la visite du chef de l'Etat.

Ce sont les V.I.P de cet événement à vrai dire, puisque seuls les résidents de ces immeubles et quelques personnalités auront accès au site ce jeudi, quand la fresque sera dévoilée. Toutes ces petites réunions, animations, mises bout à bout, et bien "ça a fait revivre notre petit quartier ! On se parle un peu plus" explique Georgette, une habitante. Sa voisine Ghislaine renchérit, "il y a plus de convivialité entre les gens".

"Ça été briqué, nettoyé, astiqué ! On est passé deux trois fois au même endroit. [...] Il n'y a plus une fourmi qui traverse le parking !" - Marcel Rizza, le gardien de la salle de sport du Bas Toulon.

Ça fait des années qu'ils n'ont pas vu leur quartier aussi propre. Les espaces verts ont été taillés, le parking et les immeubles nettoyés. Quelques efforts, bien normal pour Paulette et Jacqueline, deux résidentes des HLM. Les deux mamies sont très, très excitées à l'idée d'accueillir le président. "C'est un honneur qu'il nous fait !" lance Jacqueline. "Ah oui !" confirme Paulette, ravie de ne pas avoir été oubliée.

Toutes ces retraités sont donc flattées, heureuses, honorées. Mais deux étages plus haut, Alexandra, aide soignante est surtout agacée. Toutes les routes autour de la résidence sont fermées à la circulation le temps de la visite. Ce qui complique la vie de la jeune femme pour aller travailler, "il nous dit à la télé qu'il faut travailler, puis au final il arrive et là il faut qu'on se débrouille". Mais la jeune femme le reconnait, une visite présidentielle, ne peut faire que du bien à Périgueux.