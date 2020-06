Le président mythique du groupe isérois Rossignol, Laurent Boix-Vives, est décédé

Laurent Boix-Vives, l'emblématique président du groupe isérois Rossignol est décédé à l'âge de 93 ans, ce jeudi 18 juin. Il a dirigé l'entreprise pendant près 50 ans (de 1956 à 2005).

L'entrepreneur rachète, à 29 ans, en 1956, la société Rossignol, créée en 1907, et a participé à populariser la pratique des sports d'hiver en France et à faire de la marque le leader mondial du ski. "Il fut également toujours très proche des champions et des athlètes et a mis la compétition au cœur des valeurs de l’entreprise" écrit le groupe dans un communiqué.

"Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer se souviennent d'un homme profondément humain, à l'écoute, exigeant et toujours bienveillant. Il a su nous transmettre son sens du détail et des choses bien faites. Nous perdons aujourd'hui un symbole, un mentor et un ami", réagit Bruno Cercley, l'actuel président et CEO du groupe Rossignol.

Laurent Boix-Vives a également participé à la création et au développement de la station de ski de Courchevel.