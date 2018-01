Yssingeaux, France

Le meilleur de la pâtisserie avait rendez-vous à l'Ecole nationale supérieure de pâtisserie d'Yssingeaux en Haute-Loire. L'ENSP accueillait toute cette semaine de janvier les demi-finales du concours d'Un des Meilleurs Ouvriers de France (MOF). Les vingt-neuf candidats avaient quinze heures pour composer tout un tableau de pâtisseries.

Un univers de passionnés

Impossible de participer à un tel concours sans être un véritable passionnée. A trente-six ans et avec vingt ans d'expérience, Aurélien Trottier participe pour la première fois : " L'envie d'excellence, d'essayer de se confronter à soi-même, présenter son travail à des professionnels reconnus et connus, c'est important pour savoir où on se situe."

C'est aussi l'occasion de pousser leur art à son maximum. "Un entremet de concours n'est pas réalisable en entreprise, explique Bruno Montcoudiol, pâtissier MOF installé à Monistrol-sur-Loire et membre du jury des demi-finales, parce qu'il y a beaucoup plus de textures, beaucoup plus de recherche. _On ne peut pas se permettre de faire ça dans nos boutiques au quotidien._"

On admire, mais on ne goûte pas

Selon Dominique Brun, le responsable technique et pédagogique de l'ENSP, le public qui admire les créations des pâtissiers n'est pas n'importe lequel : " C'est comme une exposition de tableaux ! Ça s'adresse à des pâtissiers qui sont avertis, qui savent le travail que représente rien qu'une petite pâtisserie qui semble toute simple. Un professionnel se dit "wouah, le boulot qu'il y a là-dedans c'est fabuleux !" "

Alors même sans saisir forcément le défi technique, on imagine les années de travail pour arriver à tel résultat. Par contre, le public ne profite qu'avec les yeux, et c'est la même chose pour une partie du jury : seul le jury "dégustation" peut goûter les pâtisseries.

Les Jeux Olympiques de la pâtisserie

Mais pourquoi ce concours attire autant ? Pour Dominique Brun c'est simple, devenir MOF, c'est tout simplement le Graal : " C'est un peu comme les Jeux Olympiques, on est au summum ! Bien qu'en pâtisserie, on s'améliore tout le temps, mais à un moment on a gagné un prix qui est le MOF, et ça, c'est fabuleux !"

Les vingt-neuf candidats de cette édition sauront dans un mois s'ils ont leur ticket pour la finale du concours ou non.