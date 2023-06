Le Prince Albert de Monaco sur les traces de ses ancêtres en Haute-Loire

"Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit un Prince !". Les habitants de Polignac mesurent l'importance de cette journée. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco est en visite dans leur commune. Il faut dire que c'est aussi un peu la sienne, puisque son grand-père paternel, Pierre de Polignac, était né ici, en Haute-Loire.

"C'est revenir aux racines" , explique Albert de Monaco, "On devait venir avec toute ma famille il y a quelques années en arrière et ça ne s'est pas fait, donc ça me tenait à coeur depuis très longtemps et ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui".

C’est face à la forteresse de Polignac qu’Albert de Monaco a fait son discours. Une forteresse qu'il visitait pour la première fois, en compagnie de son cousin, Alain de Polignac, fier de montrer le résultat de plusieurs années de travaux : "Avant il y avait de la forêt jusqu'à la limite des remparts supérieurs et puis on a aussi retrouvé des murs, bref ça a été une opération de lisibilité et de visibilité".

Au cours de sa visite, le Prince Albert II a pu rencontrer les maçons et les bénévoles qui ont redonné vie à ce lieu : "Une opération comme ça c'est formidable parce que ça remotive les gens et ça les met à l'honneur. Je dis souvent en riant qu'il n'y a que 3 personnes qui font déplacer le monde de façon sentimentale, c'est la Reine d'Angleterre, le Pape et le Prince Albert".

Beaucoup de monde pour accueillir le Prince Albert. La chorale et des enfants du village ont chanté en son honneur © Radio France - Aurélie Jacquand

Il y en a un qui compte bien capitaliser sur cette image du Prince dans sa commune, c’est le maire Jean-Paul Vigouroux : "Quand on reçoit une célébrité comme lui, je suis sûr que ça va nous amener 4 à 5 000 personnes à Polignac !". En attendant les touristes supplémentaires, Albert de Monaco a reçu le diplôme de citoyen d’honneur et la médaille de la ville.