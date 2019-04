Le prince de Monaco offre 190000 euros et prête un tableau au CHU de Montpellier

Montpellier, France

190000 euros ! C'est la somme qu'a offert le "Soroptismist club de Monaco" au CHU de Montpellier suite à une levée de fond à laquelle a participé le Prince Albert de Monaco.

Le don de 190000 euros va servir pour la recherche sur les cancers pédiatriques. C'est la première cause de décès par maladie chez l'enfant. "La connaissance des particularités génériques du cancer de l'enfant est importante, car elle peut conduire à offrir des voies thérapeutiques nouvelles, à la fois plus adaptées et moins toxiques que les traitements conventionnels" précise l'hôpital dans un communiqué.

Son altesse sérénissime a aussi prêté à l'hôpital un tableau contemporain représentant Spiderman. Il va décorer l'entrée des services pédiatrie qui sera inauguré le vendredi 12 avril prochain.