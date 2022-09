Mort d'Elizabeth II : les princes William et Harry et leurs épouses se recueillent ensemble à Windsor

Le prince William, héritier de la couronne, et son frère Harry, ainsi que leurs épouses respectives Kate et Meghan se sont recueillis ensemble ce samedi après-midi devant les fleurs déposées en mémoire de la reine Elizabeth II, décédée jeudi, au château de Windsor.

C'est la première apparition publique collective des deux frères et de leurs épouses depuis le 9 mars 2020. Un geste symbolique qui permet de montrer l'union de la famille royale dans ce moment difficile. Réputés en froid depuis quelques années, les deux couples vêtus de noir ont créé la surprise en marchant de front sous les applaudissements de la foule rassemblée pour rendre hommage Elizabeth II.

Les "quatre fantastiques"

Ceux qu'on a un temps surnommé "les quatre fantastiques" se sont d'abord recueillis devant le parterre de bouquets de fleurs déposés par centaines aux portes du château de Windsor, où la monarque a vécu la plupart du temps ces deux dernières années. Ils se sont ensuite octroyé un immense bain de foule, descendant la célèbre "Long Walk", longue avenue traversant le parc qui mène au château. William et Kate d'un côté, Harry et Meghan de l'autre, ils ont serré des mains, discuté longuement avec la foule et accepté les fleurs qu'on leur tendait par dizaines.

La présence de William et Harry côte à côte pourrait être le signe d'une réconciliation pour les deux frères dont les relations sont compliquées depuis que Harry et Meghan ont annoncé en 2020 leur mise en retrait de la monarchie et déménagé aux États-Unis. Un an plus tard, le couple a confié dans un entretien choc à la télévision américaine que Kate avait fait pleurer Meghan et accuse la famille royale de racisme. Ce que niera fermement William.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le prince William, héritier du trône, avait déclaré peu avant qu'il allait "soutenir" son père, le roi Charles III, "de toutes les manières possibles" en l'honneur de sa grand-mère. "Je savais que ce jour allait venir, mais il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans Mamie", a ajouté dans un communiqué celui qui est désormais prince de Galles.