"L'important c'est de s'amuser" : ces Périgourdins ont fêté le Nouvel An à quatre

Pas plus de six ! C'était la recommandation du gouvernement pour fêter l'année 2021 en tout sécurité malgré le coronavirus. Chez Mikael à Trélissac, ils n'étaient que quatre et ont tout de même réussis à s'amuser.

C'est Mikael qui invitait cette année dans son appartement de Trélissac. Le jeune homme de 23 ans a invité trois bons amis à fêter le Nouvel An à ses côtés : Quentin, Florian et Lucie. Un Nouvel An pas comme les autres.

"Impossible de ne pas fêter le Nouvel An"

Mikael, l'hôte de la soirée, boucher de profession a tout prévu pour régaler ses convives : "Petit hamburger fait maison avec de la tomme et du steak maison et puis en dessert un gâteau" explique le jeune homme. Cette soirée de réveillon s'est organisée un peu la dernière minute à cause de l'épidémie et du couvre-feu : "Au début, on devait faire une grosse soirée entre potes mais c'était impensable et infaisable car on ne pouvait pas loger tout le monde, donc avec le couvre-feu c'était compliqué" poursuit Mikael. Pas question de ne rien faire : "Un Nouvel An ça se fête! Et là on profite bien ! "

Il fallait marquer le coup - Quentin

Il a fallu changer les habitudes

Pas de gros dancefloor cette année, la soirée sera simple. Sur la table, on retrouve de quoi grignoter et de l'alcool (ça ne change pas mais toujours avec modération !). La musique c'est juste pour l'ambiance. Il fallu mettre de côté ses habitudes : "On va jouer à quelques jeux de société comme le Dixit" explique Quentin. "D'habitude, les jeux c'est pour les après-midis crêpes" s'amuse Mikael.

L'important c'est de s'amuser - Lucie

Florian apprécie la soirée entre amis même s'il aurait préféré une grande fête. Il pense déjà au réveillon de l'année prochaine : "On fera un Nouvel An qui déboîte et on fera un gros truc quand même" assure-t-il. On croise les doigts pour lui !