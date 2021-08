Vaccination obligatoire : Le principal syndicat des pompiers de Côte-d'Or dépose un préavis de grève illimité

"Pompiers en grève", c'est l'inscription que l'on verra sans doute la semaine prochaine devant des casernes en Côte-d'Or, sur le brassard des sauveteurs ou sur leurs camions. Le principal syndicat de pompiers du département dépose un préavis de grève illimité. A partir de lundi prochain la Fédération Autonome des Sapeurs Pompiers veut faire entendre son refus du vaccin obligatoire pour les soldats du feu comme pour le personnel administratif des casernes.

Comme pour les agents des hôpitaux, cette mesure doit s'appliquer à partir du 15 septembre. Ce syndicat revendique 215 adhérents sur les 360 professionnels de la Côte-d'Or. Ce mouvement de grève devrait donc être largement suivi, mais il restera symbolique : "Les agents déclarés grévistes seront réquisitionnés pour apporter les secours que les gens demandent car il y a des vies en jeu" assure David Camus, premier vice président de ce syndicat en Côte-d'Or. "Nous marquerons donc notre opposition par des brassards ou des banderoles. Nous ne sommes pas contre le vaccin , mais il faut respecter notre liberté."

Si on est considérés comme des soignants, on veut le même statut"

Dans un courrier adressé au Ministère de l'Intérieur, la Federation Autonome des Sapeurs Pompiers précise "Si vous maintenez l’obligation vaccinale aux sapeurs-pompiers, alors nous exigeons de bénéficier des mêmes avancées statuaires et sociales que les soignants : soit les mêmes dispositions en matière de temps de travail, mettant fin à l’équivalence et instaurant l’heure pour l’heure dans le respect de la santé et de la sécurité. Les mêmes dispositions en matière de cotisation et sur cotisation des retraites. La même revalorisation de carrières en catégorie B pour les sapeurs pompiers qui exercent des missions de secours à personne. Les mêmes conditions d’octroi de la prime COVID."

Une prime départementale ?

Par ailleurs, le syndicat rappelle que les agents du Conseil Départemental exposés au risque Covid ont reçu une prime. "Cette prime ne s'est pas appliquée aux sapeurs-pompiers professionnels " regrette David Camus. "Elle a pourtant été promise par le président du Département. On l'attend toujours, alors si on nous oblige a être vacciné on demandera à l'obtenir aussi." Selon ce délégué syndical cette prime s'élèverait à mille euros pour une année.