Le printemps est là et les nîmois retrouvent l'envie de séduire !

Ça y est le printemps arrive ce mercredi 20 janvier à 22 h 58. Alors on se demande : pourquoi cette date ? Car c'est comme si le printemps était déjà là depuis un mois dans le Gard à en voir le ciel bleu. Et surtout, on vous demande ce que vous évoque cette saison.

Le printemps, ses fleurs et son ciel bleu

Nîmes, France

C'est parti pour trois mois de printemps, même si chez nous il semblerait avoir pointé son nez depuis un mois déjà. Il arrive ce mercredi 20 janvier, à 22 h 58 précisément. Ha, le printemps : le soleil, les fleurs et les amours !

Pourquoi le printemps arrive un 20 mars et non pas un 21 cette année ?

On ne va pas chipoter à un jour prêt, car tout cela, ça regarde les astres. Le printemps débute toujours à l'équinoxe vernal. L'équinoxe, c'est ce moment où le jour dure aussi longtemps que la nuit sur toute la planète. Et toc, on change de saison !

Mais cet équinoxe ne tombe pas le même jour chaque année. Déjà l'année peut durer 365 jours, ou 366, si elle est bissextile. Cela entraîne donc un décalage entre les dates des saisons. En plus la terre n'est pas parfaite : elle ne dessine pas un beau cercle autour de son étoile.

Enfin, ne confondez pas cette date du printemps commune avec celle à laquelle se réfèrent les météorologues. Pour eux, le printemps débute toujours le 1er mars, moment où les jours se rallongent et les températures montent. En tout cas notre beau printemps fleuri est là et vous avez jusqu'au 21 juin pour en profiter !

Le printemps : Sea, Sex and Sun ?

Et il semblerait que le printemps réchauffe le cœur des nîmois, "c'est le printemps, je viens de sortir, j'ai hiberné tout l'hiver et là je ressors. Je le sens depuis un mois, je sens son odeur arriver," rétorque une nîmoise. Pour un jeune-homme, c'est "la saison de la séduction", même s'il ne se fait "pas trop d'illusion."

Moi c'est toute l'année ! Mais c'est là qu'on voit beaucoup d'amis, on rencontre beaucoup de personnes et on s'amuse bien - Damien

Bien sûr ! Les gens sont contents ! les femmes aiment bien s'amuser et il y a la musique aussi - Alain