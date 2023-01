"Le prix de l'électricité c'est la goutte d'eau", selon le représentant des boulangers de Haute-Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire : Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, il y a le report du paiement des impôts et des cotisations sociales. Les boulangers pourront aussi résilier sans frais leurs contrats d'électricité quand le prix a explosé. Ces mesures vont-elles vous aider ?

Jean-Luc Chapuis, Président de la fédération des boulangers-pâtissiers de Haute-Loire : Alors on va dire que c'est un début. Le souci, c'est qu'il faudra bien que l'ensemble de ces charges soient payés un jour et si on n'a pas eu d'entrée de chiffre d'affaires, on ne pourra pas le sortir. Concernant les fameux contrats avec des tarifs exorbitants, c'est bien de pouvoir les résilier sans frais, mais il faut qu'on puisse nous proposer des contrats avec des tarifs qui ne soient pas exorbitants.

Y-a-t-il, en Haute-Loire, des fermetures de boulangeries à cause de ces hausses de tarifs ?

On a eu oui, une ou des fermetures, où l'électricité a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a des entreprises qui sont sur le fil du rasoir et c'est vrai que c'est compliqué. La matière première a aussi augmenté : la farine, les œufs, le beurre... on est sur des tarifs qui sont près du double par rapport à l'année passée.

L'ensemble des propositions qui ont été faites par le gouvernement, ça fait beaucoup, beaucoup de papier, or le boulanger est avant tout un artisan. Toute cette gestion de papiers, c'est quelque chose qui est très lourd, c'est une usine à gaz et puis il faut répondre à toutes les cases et souvent, malheureusement, il y a la petite case qui fait qu'on n'a pas accès aux remises sur nos factures.

A la suite d'une réunion avec les boulangers, à laquelle Jean-Luc Chapuis a participé, la région Auvergne Rhône-Alpes a débloqué une enveloppe de 6 millions d'euros pour que les boulangers investissent dans du matériel qui leur permettra de réduire leurs factures.