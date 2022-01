Le prix de l'immobilier en hausse dans le Cher en 2021

Le Berry, d'une manière générale, reste une région abordable, notamment pour les personnes de région parisienne, tentées de trouver des maisons avec un extérieur depuis la crise du Covid. Sur les cinq dernières années, le prix de l'immobilier n'a augmenté que de 9,9 % dans le Cher : prendre 7 % en une année est donc exceptionnel. L'effet covid même s'il reste mesuré est bien là. On le voit notamment sur Vierzon avec des acquéreurs qui recherchent des biens près des voies de communication pour pouvoir continuer d'aller travailler quelques jours par semaine à Paris ou ailleurs : " Sur Vierzon, les prix ont augmenté notamment pour les biens proches des accès autoroutiers " analyse Stéphanie Bonis, présidente déléguée de la fédération de l'immobilier (FNAIM) dans le Cher. " On a une vaguelette de citadins qui voulaient quitter Paris, voir Orléans où les prix ont considérablement augmenté aussi. Alors qu'à Bourges, c'est toujours le centre ville où les biens sont les plus recherchés. Les quartiers des Marronniers, Séraucourt, les quartiers historiques où cela a toujours été plus cher. "

Stéphanie Bonis, présidente déléguée de la FNAIM dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Comptez un prix moyen de 1.400 euros du m2 pour un appartement, et 1.550 euros à Bourges pour une maison : les maisons avec terrain qui deviennent très rares dans certains quartiers de Bourges : " Sur certains quartiers, on ne trouve plus de maisons à vendre, surtout si elles ont un terrain. Elles peuvent se vendre uniquement avec le bouche à oreilles. Cela va très vite avec des prix qui dépassent les 2.000 euros du m2 dans les quartiers les plus côtés." Sur Châteauroux, le m2 est d'environ 1.300 euros pour une maison et 1000 euros pour un appartement.