La hausse des prix des logements étudiants se poursuit

La rentrée sera marquée par une hausse significative à Paris, en région parisienne commun en province, des prix des loyers des studios et des deux-pièces.

La hausse des loyers se poursuit, et de manière vertigineuse, selon les communes. D'après une étude publiée par location-etudiant.fr, Paris affiche une augmentation de 5,45%. Il faudra donc débourser en moyenne 826€ pour un louer un studio dans la capitale (contre 781€ l'an dernier) , et 1.400€ pour un 2 pièces (contre 1300€).

« Malgré un sérieux ralentissement des loyers à Paris en 2015 et 2016 dans la capitale, Paris connaît une nouvelle hausse. La loi sur l’encadrement des loyers, ne semble pas produire les effets souhaités notamment la baisse du coût des logements à la location» explique Brice Boullet, le Président de Locationetudiant.fr.

En petite couronne, Les villes de Suresnes et de Levallois-Perret dans les Hauts de Seine enregistrent les plus fortes hausses, concernant les studios : +6,04% et +5, 76%.

Evolution des loyers dans les villes dans l'Ouest Parisien © Radio France - location-etudiants.fr

hausses des prix des loyers dans paris © Radio France - location-etudiants.fr

