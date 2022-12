Le prix des truffes ne flambe pas sur les marchés de Dordogne malgré les faibles apports

La cloche sonne un peu dans le vide devant la halle aux truffes de Sorges, ce samedi 31 décembre au matin. Ce n'est pas la ruée habituelle, une dizaine de clients tout au plus, mais c'est peut-être parce que le marché se tient exceptionnellement une veille de dimanche avec les fêtes. A la vente, seulement deux kilos. Depuis le début de la saison, le marché voit 30 à 40% de baisse en quantités apportées.

Moins de "touristes" que d'habitude

Frédéric est l'un des rares clients à venir de loin, de l'Île de Ré, pour trouver de quoi parfumer son menu du réveillon : "On a pris un gîte pour deux jours, pour aller faire les marchés locaux", explique cet amateur de truffes qui prépare une "soupe VGE" pour le 31. Devant les paniers de truffes, les prix affichés n'ont pas flambé. Le kilo se négocie autour de 900 euros en première catégorie.

Avec la sécheresse de l'été 2022, on annonçait que les quantités plus faibles provoqueraient une explosion des prix. Mais la clientèle s'est aussi réduite : "Il y a peut-être moins de pouvoir d'achat en cette période d'inflation", remarque Damien Deschamps, trufficulteur à Sorges : "on a moins de touristes, qui d'habitude font une partie de la clientèle qui prend un gîte et vient pour la truffe. Mais on aura le gros des ventes en janvier avec les professionnels".

"On n'a pas dépassé les 1000€ le kg"

"On n'a pas dépassé les 1000 euros le kilo cette année", ajoute Nicolas Herpem, un autre apporteur. "Il y a peut-être 100 euros d'écart avec l'an dernier mais pas plus. Je m'attendais à plus", s'étonne le trufficulteur : "Pour moi il y a un peu moins de monde, on sent la réticence des gens à mettre 50 ou 60 euros sur une truffe". Daniel, le bérêt sur la tête, est un client habitué. Le boulazacois a rarement vu aussi peu de clients : "Je pense que les gens ont eu peur, parce qu'à un moment on parlait de plus de 1500 euros du kilo. Je pense que ça a un peu affolé les gens".

Cette année, le marché du 26 décembre a vu les prix monter jusqu'à 1200 euros le kilo à Sainte-Alvère, le plus gros du département, ce qui n'a rien d'exceptionnel même si c'est plus que l'an dernier. A Sorges, les prix restent stables par rapport à 2021, alors qu'il y a environ un tiers d'apports en moins. L'an dernier, il s'était vendu 180 kilos sur la saison.