Le prix du beurre de plus en plus salé pour les boulangeries d'Annecy

En six mois, le prix du kilo de beurre a doublé. C'est le constat unanime des boulangers du centre-ville de la commune nouvelle d'Annecy. Mais pas de pénurie. Ni de hausse du prix de notre croissant national.

De 3,50 euros le kilo au printemps, le beurre est passé cet automne à plus de 6 euros. Pour les boulangers de la commune nouvelle d'Annecy, l'opération est vite faite, le prix a doublé en six mois. Une hausse également constatée par les consommateurs chez leur épicier ou grande surface.

A cela plusieurs raisons. D'abord, c'est la loi de l'offre et de la demande. En Asie notamment, cette demande est en très forte hausse et a contrario la production a plutôt baissé, du fait d'une moindre production de lait. En cause, de mauvaises récoltes de fourrage, et donc les vaches ont donné moins, mais aussi à cause de la crise laitière, pour éviter de vendre à perte, les éleveurs ont limité voir arrêter leur production en 2015.

Pas de pénurie de beurre dans les Pays de Savoie

Si comme partout, les prix flambent, en revanche, aucune pénurie ne se fait sentir dans les Pays de Savoie. Donc pas d'inquiétude de ce côté, mais "un prix de vente des viennoiseries, des pâtisseries, et des produits traiteur qu'il va être difficile de contenir longtemps si la hausse du prix du beurre continue" concède Théo Duret, Au Fidèle Berger.

On ne touche pas aux produits phare que sont le croissant, et le pain au chocolat

"Les clients de nos boulangeries de quartier se rendent compte de l'augmentation de certains produits" Nicolas de Trèsalp'ain

Si les prix du croissant, et du pain au chocolat, restent contenus, en revanche ceux des pains aux raisins, chaussons aux pommes, et autres croix de Savoie deviennent durs à digérer. En un an, par exemple, le chausson aux pommes a pris jusqu'à 60 centimes !