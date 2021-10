"Le prix du carburant c'est l'étincelle" : des dizaines de gilets jaunes en colère dans les landes

Au rond-point de Coumassote à Saint-Pierre-du-Mont, ils étaient plus d'une trentaine à enfiler leur gilet jaune ce samedi. Ces citoyens en colère tentent de raviver le mouvement né il y a trois ans. Comme en 2018, le prix du carburant augmente et le pouvoir d'achat diminue.

" 70 euros le plein mais où va le monde ? " crie un automobiliste par la fenêtre. La colère est palpable autour du rond-point de Coumassote à Saint-Pierre-du-Mont. Joelle ne l'a jamais quitté, depuis le 16 novembre 2018. Cette retraité est prête à revenir tous les week-ends jusqu'à se faire entendre. "Je suis obligée de choisir entre faire mon plein ou manger de la viande. Ce n'est pas possible "ajoute-t-elle.

Alors elle prévient, elle n'abandonnera pas sa place, sur ce rond-point ou un autre. "Si des gilets jaunes ont abandonné, nous, citoyens en colère, on ira jusqu'au bout" prévient la retraité en accueillant la dizaine de nouveaux arrivants.

Parmi eux, Caly qui a fait la route depuis un département voisin. "Ici, on partage tous les frais. Je suis même venue en covoiturage de Marmande. D'autres n'ont pas pu me suivre, ils n'ont même plus les moyens de se mobiliser" explique la mère de famille qui a du mal à joindre les deux bouts. Comme en 2018, le prix du carburant augmente et le pouvoir d'achat diminue, et son salaire n'augmente pas. " C'est l'étincelle, ça va repartir" promet Christian, gilet jaune de toutes les luttes.

Les militants de la première heure et de toutes les luttes espèrent un retour massif des gilets jaunes dans les rues. © Radio France - Sarah D'hers

Une fois encore, la hausse des prix des carburants et de l'énergie exaspère et pousse à la reprise du mouvement contestataire. © Radio France - Sarah D'hers

