Le prix du carburant plombe les budgets des nordistes

Les Nordistes le ressentent, le budget essence est conséquent. En moyenne, un plein coûte 10 euros de plus qu'il y a un an. À la station service près de la nationale N356, les automobilistes surveillent les chiffres qui défilent à la pompe.

Ça flambe mon budget !

Vincent vient de payer 70 euros pour faire le plein de sa voiture, "clairement ça flambe mon budget, mais bon, on n'a pas le choix. Tout augmente !". À la pompe d'a coté, Clémence se souvient qu'il y a quelques années, elle payait entre 35 et 45 euros le plein de sa voiture, "_Aujourd'hui c'est plus entre 50 et 60 euros ! Pour partir en vacances, on est obligés de prévoir un budget pour l'essence, sinon ce n'est pas possible... Heureusement que grâce au télétravail, on a pu économiser un peu de ce côté là, sinon je ne sais pas comment on tiendrai_t".

Le plein en Belgique, ce n'est plus rentable

Asma remplit sa voiture de carburant, "je fais souvent le plein en Belgique. Ça me coûte environ 55 euros, alors qu'en France c'est plus 70." Clémence n'est pas d'accord, elle a remarqué que le carburant avait aussi augmenté en Belgique, elle ne se fournit donc plus en essence chez nos voisins.

Le prix du pétrole a augmenté

Philippe Chalmin est économiste, spécialiste des matières premières. Pour lui, la hausse des prix du carburant n'est dû qu'à la hausse du prix du baril de pétrole. En un an, celui-ci a augmenté de 40%. Selon ses estimations, le prix de l'essence devrait stagner au moins jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins, nous sommes loin des prix record qui avaient été atteints en octobre 2018. À la veille de la crise des Gilets Jaunes, un litre d'essence coûtait en moyenne dix centimes de plus qu'aujourd'hui.