Le prix du journal La République des Pyrénées augmente à partir du 1er octobre

La République des Pyrénées est vendue à un prix un peu plus élevé à partir de ce samedi 1er octobre. Conséquence de la hausse du prix du papier (+100%), de la hausse du prix du bois (nécessaire pour faire de la pâte à papier) et de la hausse du prix du carburant. Le prix du quotidien vendu en Béarn et Soule va augmenter de 10 centimes d'euros. Le journal coûtera désormais 1,20€ du lundi au vendredi, et 1,60€ le samedi.

Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République des Pyrénées, espère que les lecteurs seront compréhensifs : "On compte sur la compréhension et l'intelligence des lecteurs. On insiste beaucoup sur le fait que depuis 2016 on n'avait pas augmenté. [...] L'information n'a pas de prix mais elle a un coût. Il faut payer les journalistes, il faut payer les équipes des abonnements, et les vendeurs colporteurs de presse qui amènent le journal dans tous les foyers sur le Béarn et la Soule."