Le Prix Goncourt 2021 imprimé dans l'Orne par Normandie Roto Impression

C'est l'un des prix littéraires les plus attendus, chaque année. Le prix Goncourt a été attribué, ce mercredi, à Mohamed Mbougar Sarr. L'auteur sénégalais est distingué pour son roman "La plus secrète mémoire des hommes", publié aux Éditions Philippe Rey. Et le livre est imprimé à Lonrai, dans l'Orne, près d'Alençon, par Normandie Roto Impression.

"On est très heureux, explique dans un large sourire Christophe Pillon, directeur de Normandie Roto Impression. On a l'impression d'être le lauréat. C'est l'auteur d'abord qui reçoit le Prix, puis l'éditeur. Et nous, derrière, l'imprimeur, c'est un peu comme si on l'avait aussi. Chez nous on dit "On a le Goncourt." C'est une récompense."

Six des sept derniers Goncourt imprimé dans l'Orne

Aussitôt l'annonce faite par l'académie Goncourt, une nouvelle impression du livre a été lancée "immédiatement" précise Christophe Pillon. L'imprimeur normand devrait ainsi assurer un tirage de l'ordre de 250.000 exemplaires dans les 48 à 72 heures qui suivent la proclamation des résultats dans le but de livrer le distributeur au plus vite.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise de Lonrai imprime le Goncourt. C'est arrivé à six reprises sur les 7 derniers prix : en 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. L'an dernier, "L'Anomalie" le roman d'Hervé Le Tellier est devenu le deuxième prix Goncourt le plus vendu de l'histoire avec plus d'un million d'exemplaires parus. Tous produits en Normandie.