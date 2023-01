"Le problème numéro un des cyclistes à Nice, c'est la sécurité", estime Pascale Montrol de Nice à Vélo

Pascale Montrol de Nice à Vélo plaide pour une utilisation plus sereine et plus sécurisée du vélo à Nice

"Progresse, mais peut mieux faire." C'est un peu l'appréciation que pourrait donner l'association Nice à Vélo à la cité niçoise aujourd'hui. Alors que les pistes cyclables fleurissent un peu partout, il reste "beaucoup à faire", selon Pascale Montrol, membre de l'association. "On a plus de pistes, des réseaux qui deviennent tout à fait praticables, se réjouit-elle. Mais il faut notamment plus d'arceaux pour accrocher les vélos et éviter les vols. Je peux vous citer de nombreux quartiers, notamment dans le Vieux-Nice, essayez d'y accrocher votre vélo. Il en faudrait des milliers."

Stationnement sur les pistes cyclables : "Après la pédagogie, entrons dans le dur du sujet"

"Le problème numéro un, cela reste la sécurité à vélo et le respect du cycliste." Dans le viseur de Pascal Montrol, il y a les camions de livraison et les voitures régulièrement stationnées sur les pistes cyclables : "Il est certain que quand vous le signalez, il ne se passe pas grand chose. Les gens ont pris l'habitude de se garer dans certains endroits parce qu'ils savent que les policiers n'interviennent pas". Pour elle, il n'y a qu'une seule solution : "Après la pédagogie, entrons dans le dur du sujet." Stationner sur une piste cyclable, c'est 135 euros d'amende en théorie.