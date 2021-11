Le programme complet du centenaire de la Levée des Tridents, à Nîmes

En 1921, deux corridas organisées dans les Arènes de Nîmes ont été attaquées en justice par la Société Protectrice des Animaux, ce qui a constitué un point de départ d’un mouvement de révolte initié par le Marquis Folco De Baroncelli et Bernard De Montaut-Manse. "Le 15 octobre 1921, apprenant que les matadors Belmonte, Torquito, El Gallo, Saleri ainsi que Messieurs Puech, Blancou et Metge, Co-Directeurs des Arènes de Nîmes étaient assignés à comparaître le 17 novembre 1921 devant le Tribunal, le Marquis De Baroncelli invita les cavaliers à défendre la Course Libre et la Corrida face à l’assaut de la SPA". La suite ? "Le 31 octobre, un comité rassemblant notamment Le Marquis et Bernard de Montaut-Manse organisa la manifestation du 17 novembre « La levée des Tridents » à laquelle se sont joints de manière spontanée de nombreux cavaliers du midi et Clubs Taurins; avec pour objectif de préserver la langue d’oc et les traditions taurines. Un discours fort fut prononcé par Bernard de Montaut-Manse, en cette journée, afin de faire entendre la voix du Peuple du Midi." Cent ans plus tard, la Ville de Nîmes rend hommage au mouvement impulsé en 1921 en mettant ses dates fondatrices à l’honneur. En voici le programme définitif.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vendredi 12 novembre :

20h : grande soirée festive d'ouverture par l’Union des Jeunes de Provence & du Languedoc au bar musical le Victor Hugo.

Samedi 13 novembre :

Journée Ruralité et Traditions 2.0

11h : table ronde sur l’élevage et respect animal avec Patrick Laurent manadier, Thibaut Dombry éleveur de brebis merinos, Michel Agruna éleveur dans les Landes, Pierre Philippe Frey porte parole d’unis pour la Ruralité et de la fédération de la fourrure.

13h30 : table ronde sur la chasse et la biodiversité avec Denis Plat redacteur en chef du e magazine « j’aime la chasse », Richard sur Terre Youtubeur chasseur, Johanna Clermont influenceuse et chasseresse, Serge Colombaud chasseur, écrivain et responsable d’animation au centre naturel du Scamandre en Camargue, Willy Schraen Président de la Fédération des chasseurs de France (message vidéo) Mathieu Chapel pêcheur au Grau du Roi

15h : table ronde sur l’agriculture et l’environnement avec Bertrand Mazel Président du syndicat national des riziculteurs, Delphine Fernandez jeune agricultrice, Remi Dumas vigneron et VP des Jeunes Agriculteurs; Franck Reynier président d’unis pour la Ruralité, Magali Saumade Presidente de la Chambre d’Agriculture

16h30 : table ronde sur l’économie et la ruralité avec Bérenger Aubanel, Françoise

Peytavin, Florent Lupi Federation des manadiers, Magali Saumade President de la Chambre d’agriculture du Gard, Christophe Brunetti cafetier.

18h : table ronde sur traditions et modernité avec Camille Hotteman Reine d’Arles, Jean-Pierre Richard du collectif Prouvenco, Mandy Graillon ancienne Reine d’Arles, André Viard President de l’Observatoire National des Cultures Taurines, et NEO TV media internet sur la Ruralité, Toril TV media internet spécialisé sur la tauromachie

Lieu : auditorium du Carré d’Art

20h : grande soirée festive à la Brasserie des Antonins organisée au profit de l’association « Solidarité Camarguaise » avec l’Union des Jeunes de Provence et du Languedoc

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dimanche 14 novembre :

Grande journée de mobilisation pour la défense des Traditions, de la Ruralité et des Libertés Régionales

12h30 : Rendez-vous de positionnement du grand rassemblement sur le parking du Stade des Costières pour les cavalières et cavaliers, et les Arlésiennes à cheval.

14h : départ du cortège

Protocole du cortège :

La Nacioun Gardiano et ses cavaliers, la Famille Aubanel. La Reine d’Arles et ses Demoiselles d’honneur. La Confrérie des Gardians de Saint Georges, l’association des éleveurs Français de toros de combat. Les Présidents des autres Fanions.

Les Manades et les Ganadérias PAR ORDRE D’ANCIENNETE, leurs cavaliers avec leurs Arlésiennes portées, leurs cavalières et leurs Amazones.

Suivent derrière le reste des cavalières et cavaliers !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

14h30 :

Les Arlésiennes à pieds, les aficionados, afeciouna, clubs taurins, toreros, raseteurs, jouteurs, charretiers, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs … et tous les passionnés sont invités à se joindre au défilé à partir de la rue de la République pour cause de gestion de la circulation.

Lien GPS du rassemblement https://goo.gl/maps/pVjdx2C2zMT6Fr8LA

(Parkings Jean Jaurès pour les véhicules)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

15h : arrivée parvis des arènes et mail de l'Esplanade Charles de Gaulle. Reconstitution du discours de 1921, puis prises de paroles prononcés pour la Levée des Tridents 2021.

16h30 : Fin des discours

Direction le boulevard Victor Hugo pour l'abrivado bandido de clôture.

17h : clôture de la Levée des Tridents 2.0 : abrivado manade Aubanel sur le boulevard Victor Hugo