Le programme de la 10e édition de la Biennale Design

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne commence ce jeudi 9 mars 2017. L'événement culturel va durer un mois. 200 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les différentes expositions réparties sur 30 sites différents.

C'est parti pour la 10e édition de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne ! L'événement va durer du 9 mars au 9 avril 2017 avec la présence de centaines d'artistes qui attendent la venue de plus de 200 000 visiteurs. Cette année le titre de la Biennale est "Working Promesse - les mutations du travail". 40 pays sont représentés à la biennale internationale design, 6 000 professionnels sont attendus.

La première Biennale s'est tenue en 1998. A l'époque, elle durait un peu plus d'une semaine et l'événement dans son ensemble était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Pour cette 10e édition, des événements sont prévus chaque jour : tables rondes, concerts, rencontres, ateliers et bien sûr les expositions. Le parcours d'expositions à la Cité du Design se décline en 10 étapes, avec notamment trois expositions réalisées par la ville de Détroit.

Détroit est membre du réseau des villes créatives UNESCO depuis décembre 2015. Elle est l’invitée d’honneur de la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2017. La ville américaine est un symbole des villes résilientes, elle a été touchée par la crise dès les années 1960 jusqu’à la faillite en 2013.

Extravaillance - Working Dead - Przemek Szuba / Pan Szuba

30 lieux IN et 114 lieux OFF

Les 200 000 visiteurs attendus pendant quatre semaines vont pouvoir explorer les différentes expositions qui proposent des réflexions sur les mutations du travail. L'exposition Extravaillance - Working Dead est sur le site de la Cité du Design. Elle est organisée par Didier Fiuza Faustino, Alain Damasio et Norbert Merjagnan. Ils ont tous les trois créé un espace assez minimaliste où l'on peut écouter différentes histoires comme celle d'un chef cuisinier qui doit transmettre son savoir à un robot. Les histoires s'écoutent au casque, pendant quatre minutes ou quatre heures selon l'envie.

On recense aussi des expositions dans l'ensemble du centre-ville de Saint-Étienne. Au musée d'art moderne et contemporain, elle s'intitule "POPCORN - Art, design et cinéma" et propose des projections de films en lien avec le thème des mutations du travail et des films réalisés par des designers.

L'ancienne manufacture d'armes à Saint-Étienne accueille des expositions de la Biennale © Radio France - Marion Aquilina

Nocturne et ateliers pour tous les âges

La nocturne de la Biennale prévue le vendredi 10 mars sera l'occasion pour les visiteurs d'apprécier un concert. Le groupe Détroit Afrikan Funkestra sera de la partie. La Biennale le présente comme "une expérience musicale afro-futuriste qui ré-imagine la performance musicale comme un art de narration ancestrale et un spectacle acoustique de pointe". Le Détroit Afrikan Funkestra explore "les limites de l'hybridité acoustique en tissant l'instrumentalisme classique, funk, hip-hop, électronique et africain dans les tapisseries musicales multidimensionnelles".

Detroit Afrikan Funkestra - Doug Coombe

Des ateliers pratiques sont prévus pour ceux qui préfèrent bricoler et expérimenter le design. Les enfants pourront essayer aussi. Le Puits-Couriot, le Parc musée de la mine, propose l'atelier "Design-moi la mine", où les enfants pourront créer des broches et des magnets pour le frigo en forme de crassiers, chevalement ou encore lampe de mine.

