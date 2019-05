Orléans : quel programme de ce 8 mai aux fêtes de Jeanne d'Arc ?

Orléans, France

Comme chaque année, Orléans célèbre sa libératrice durant dix jours de festivités. Le point d'orgue de ces fêtes de Jeanne d'Arc est le défilé commémoratif du 8 mai dans les rues de la ville, en souvenir du 8 mai 1429, jour où Jeanne d'Arc, à la tête de son armée, a libéré Orléans du siège anglais. Jeanne d'Arc, incarnée cette année par la jeune orléanaise Blandine Veillon, seize ans, mènera avec son escorte le cortège, suivi des médiévaux, des provinces françaises, des corps constitués et des associations locales. Les invités d'honneur de cette édition 2019, à savoir des représentants de onze villes jumelées avec Orléans, défileront également.

Ce cortège partira à 15h20 de la place Sainte-Croix, près de la cathédrale, puis déambulera de la place Sainte-Croix à la place Domrémy, quartier Saint-Marceau, en passant par la place du Martroi et le pont Georges V, avant de faire demi-tour jusqu’à la place Sainte-Croix. Avant cela, à 14h30, le maire d'Orléans et président des Fêtes de Jeanne d'Arc, Olivier Carré, prononcera un discours depuis la place Sainte-Croix, qui sera retransmis en direct sur écran géant place du Martroi.

Cérémonie d'accueil des communes jumelées avec Orléans, dans le cadre des fêtes de Jeanne d'Arc, par Olivier Carré, le 7 mai 2019 - Ville d'Orléans

Après ce discours, place à l'hommage militaire à Jeanne d'Arc avec un défilé des troupes à pied de la place du Martroi à la place Ste Croix, un défilé aérien, une présentation de blindés sur les quais de Prague et Cypierre et rue Paul Belmondo et un défilé des troupes motorisées depuis les Tourelles jusqu'à la place Sainte-Croix. Cet hommage militaire a lieu à partir de 14h50 et est également retransmis sur écran géant, sur la place du Martroi.

Cérémonie de restitution de l'étendard à 18h30

Notez que la journée se termine à 18h30 par une cérémonie place Sainte-Croix : la "cérémonie de restitution de l'Etendard". L'évêque d'Orléans, Monseigneur Blaquart, rendra l'étendard de la Ville au maire Olivier Carré. Cet étendard est en effet traditionnellement remis au représentant de l'église catholique à Orléans le 7 mai au soir.

La ville d'Orléans et la préfecture indiquent que deux périmètres de protection, où le public est le plus dense, sont prévus, place Sainte-Croix, et rue Jeanne d’Arc, autour desquels il sera procédé à une inspection visuelle, à la fouille des sacs et à des palpations de sécurité systématiques. Et l'ensemble du public sera filtré depuis les entrées Ouest (au boulevard Alexandre Martin), Est (au boulevard Pierre Ségelle). Un déploiement de policiers nationaux et municipaux est également prévu en ville. La circulation automobile sera difficile, voire impossible dans une grande partie de l'hyper centre-ville, et la circulation de la ligne B du tramway est interrompue du 7 mai au soir jusqu'au 9 mai à 5h du matin.