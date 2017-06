Le programme européen Erasmus: 30 ans et déjà un million de bébés!

On célébrait ce mardi 14 juin à Strasbourg les 30 ans d'Erasmus. A son lancement, le programme impliquait onze pays. Aujourd'hui, les étudiants peuvent faire leurs études ou du volontariat à peu près partout dans le monde. 33 pays européens participent à ce fameux programme, rebaptisé Erasmus+.

Le célèbre programme Erasmus fête ses 30 ans cette année. En 1987, lors de son lancement, le programme Erasmus impliquait 11 pays. Aujourd'hui, les étudiants peuvent faire leurs études ou du volontariat à peu près partout sur la planète. 33 pays européens participent à ce fameux programme, rebaptisé Erasmus+, associés à 169 partenaires dans le monde. Parmi ces partenaires, on retrouve une vingtaine de pays d'Asie, l'Arabie saoudite, ou, plus étonnant, l'Afghanistan ou la Syrie. Plus proches de nous et un peu plus sûrs, il y a le Vatican et la Suisse. Les jeunes Français peuvent profiter d'Erasmus+ pour explorer l'Azerbaïdjan ou le Belarus.

"L'Auberge espagnole" est toujours d'actualité!

Pour le moment, c'est l'Espagne qui est plébiscitée, l'Andalousie surtout, Grenade et Séville. Les universités de Berlin et de Prague attirent de nombreux étudiants. Paris, Lyon, Marseille aussi. Ce sont les Espagnols qui partent le plus: 37.200 en 2014, suivis de près par les Français et les Allemands. Les Italiens arrivent en 4e position, ils étaient 26.000 à bénéficier du programme il y a trois ans.

Le public d'Erasmus s'est élargi avec le temps. Le programme s'adresse maintenant également aux enseignants, aux collégiens, aux lycéens, ainsi qu'aux apprentis et aux demandeurs d'emploi. Il s'est ouvert au volontariat. Neuf millions de personnes, en tout, en ont bénéficié en 30 ans.

Pour soutenir les jeunes voyageurs dans leurs déplacements, il y a maintenant une application pour smartphone, l'appli Erasmus, pour faciliter les démarches administratives et échanger conseils et bonnes pratiques.

Bientôt un pass "interrail" pour fêter ses 18 ans?

Les dirigeants européens misent sur Erasmus pour populariser les échanges transfrontaliers, pour lutter contre "les égoïsmes nationaux et le repli sur soi", expliquait ce mardi à Strasbourg, devant le Parlement européen, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il y a aussi ces bébés Erasmus, en âge pour certains de suivre les traces de leurs parents. Ils seraient un million...

Erasmus, c'est aussi un sacré budget: près de 15 milliards d'euros sur sept ans. C'est 1,5% du budget communautaire. Les eurodéputés aimeraient qu'on passe à 3%, pour toucher plus de jeunes. Le Parlement réclamait aussi un pass "interrail" gratuit pour tous les jeunes Européens âgés de 18 ans. Bruxelles ne l'a pas suivi. Trop cher... !

