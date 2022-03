Le projet architectural du palais des sports Chantereyne de Cherbourg dévoilé

C'est un projet qui était très attendu. Lors de la dernière campagne municipale à Cherbourg-en-Cotentin en 2020, une partie du débat s'était focalisée sur la question de l'aménagement d'un équipement sportif de haut-niveau. Alors que certaines listes préconisaient la création d'une arena en périphérie de la ville, l'équipe sortante défendait l'idée de la rénovation de la salle Chantereyne, pour garder un équipement en centre ville.

Plan d'implantation du Palais des sports et de son annexe. - Atelier d'architecture Chaix & Morel et Associés

Une transformation respectueuse de l'histoire du lieu

Sans surprise, c'est donc un projet visant à transformer le bâtiment construit en 1975, en complexe des années 2020 qui a été dévoilé mercredi en conseil municipal après avoir été présenté la veille, aux responsables des différentes associations qui occuperont les lieux. Le futur palais des sports sera construit en conservant les structures de l'actuel bâtiment et notamment la charpente en bois qui a la forme d'une onde. "Nous avons trouvé cet élément très intéressant. Il témoigne de l'histoire du bâtiment et nous avons donc décidé de le garder et de prolonger cette onde en reprenant la toiture qui se terminera désormais par un vaste préau tout le long de la façade", précise Rémi Lichnerowicz, le président du cabinet d'architectes Chaix & Morel & Associés, sorti lauréat de l'appel à projet lancé par la mairie.

La façade largement vitrée sera recouverte d'aluminium - Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés

Des espaces spécifiques pour le hand et le basket

La façade du bâtiment largement vitrée et recouverte d'aluminium comme l'ensemble de l'ouvrage sera marquée par un vaste hall d'entrée traversant qui ira jusqu'à l'arrière du bâtiment où de nouveaux parkings verront le jour. C'est depuis ce hall que l'on pourra accéder aux différents espaces, notamment aux deux salles principales du complexe : une salle de 3400 places réservée au handball, et une de 1200 places pour le basket, à la place de l'ancienne patinoire. Très important pour les clubs professionnels, la présence de vastes espaces VIP avec vue directe sur les terrains.

La salle de handball proposera 3400 places grâce à des gradins plus verticaux. - Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés

Située à la place de l'ancienne patinoire, la salle de basket comptera 1200 places. - Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés

Afin de gagner de l'espace, et notamment d'agrandir la salle polyvalente, le dojo et la salle de danse quitteront le bâtiment principal et seront désormais installés dans un bâtiment annexe de 1600 m2 qui abritera également les locaux du service des sports de la collectivité.

3 ans de travaux et 28 millions d'euros d'investissement

Les travaux vont débuter à l'automne avec une série de chantiers de diagnostic du bâtiment et si tout se passe sans encombre, l'objectif est de faire revenir les clubs occupants des lieux dans le futur complexe à l'été 2025. "C'est _un projet que nous avons construit en associant les utilisateurs du lieu_", se félicite le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé. "C'est un projet qui permettra de dynamiser le centre-ville, qui sera en liaison avec l'ensemble du territoire grâce au Bus nouvelle génération qui permettra de se rendre aux matchs et de rentrer chez soi sans prendre sa voiture. Et puis surtout, le nouveau palais des sports continuera de servir aux scolaires et aux associations tout en offrant les meilleures conditions aux clubs professionnels", conclut le maire.

Reste un point : le coût de ce projet. Un peu plus de 28 millions d'euros sont prévus pour arriver au terme de cette transformation de Chantereyne.