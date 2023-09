Le projet d'Arbre aux hérons définitivement enterré par la maire de Nantes, Johanna Rolland

Le projet d'Arbre aux hérons imaginé par Les Machines de l'île ne verra jamais le jour à Nantes. Ce jeudi 14 septembre, la maire et présidente de la Métropole, Johanna Rolland, annonce son abandon total et définitif.

Il y a un an, Nantes métropole mettait fin à sa participation à la construction de ce gigantesque bestiaire mécanique . Face au contexte de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix et sous la pression des élus écologistes, Johanna Rolland expliquait alors que son coût était devenu bien trop important. Le budget initial était de 35 millions d'euros, réévalué à 80 millions en 2022. Et puis cet Arbre en acier - 1.900 tonnes d'acier - ne respecte pas l'environnement, assurent les élus écologistes. Il aurait en outre attiré beaucoup de touristes à Nantes, qui se seraient venus en avion pour une grande partie d'entre eux.

Relancé avec des financements privés

Mais pas question pour la Chambre de commerce et d'industrie d'abandonner ce "fabuleux projet". Elle a donc tenté de le relancer grâce à des financements privés. Des mécènes qui auraient rassemblé la somme nécessaire à sa construction. Restait à trouver un lieu.

La carrière Miséry où l'Arbre devait "pousser" au départ ? Trop risqué juridiquement, car trop proche du projet abandonné. La CCI s'est donc mise à la recherche d'un autre lieu. Elle a opté pour l'Ouest de l'île de Nantes, sur des terrains du Grand port maritime.

Des questions de sécurité évoquées par la métropole

Et un nouveau couperet de Nantes métropole est tombé : ça ne colle pas avec les projets d'urbanisation du secteur et, surtout, ça aurait fait venir trop de monde, à pied, en bord de Loire. "Ces hypothèses ont été étudiées, mais outre des questionnements urbanistiques, elles ne remplissaient pas les conditions nécessaires en termes de sécurité des flux piétons en bord de Loire", pour reprendre les termes du communiqué envoyé ce jeudi soir.

Un avenir pour le Grand héron

Mais que faire des animaux mécaniques déjà construits pour cet Arbre ? En particulier le Grand héron posé juste à côté des nefs de l'éléphant. Johanna Rolland souhaite qu'une réflexion soit menée pour "sa mise en exploitationsur l’esplanade des nefs dès la saison touristique 2024/2025, et que se poursuivent la magie et la féerie des Machines à Nantes".