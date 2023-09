Le projet d'autoroute A154 entre Dreux et Orléans va-t-il être à nouveau enterré ?

C'est un vieux serpent de mer qui pourrait connaitre un nouveau rebondissement. Interrogé ce 26 septembre chez nos confrères de France Inter, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune a indiqué que le gouvernement prendra dans les prochaines semaines la décision "d'arrêter plusieurs projets autoroutiers et routiers" tout en assurant que l'A69 entre Toulouse et Castres sera bien construite." Pour les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, puisqu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains" a-t-il ajouté. Quel sort sera réservé à l'A154 ?

L'A154 est une concession autoroutière de 90 kilomètres entre Nonancourt dans l'Eure et Artenay dans le Loiret, en passant par Chartres. C'est le chaînon manquant qui permettrait de relier par autoroute Rouen à Orléans. La future autoroute reprendrait une partie de l'actuelle RN154, aujourd'hui gratuite, mais dont certaines sections ne sont pas à deux fois deux voies, et intégrerait de nouveaux tronçons à construire, notamment un contournement de Chartres.

Tracé du projet A154 - DREAL Centre-Val de Loire

Dans les cartons depuis les années 60, une déclaration d'utilité publique a été accordée en juillet 2018 à ce projet d'autoroute A154, pour une mise en service en 2027. En 2021, l'ancien Premier ministre Jean Castex avait même garanti le lancement de la concession pour les travaux, estimés à un milliard d'euros, mais depuis rien ne s'est passé. Le 17 septembre dernier, Philippe Vigier, le ministre des Outre-mer et ancien député d’Eure-et-Loir, affirmait pourtant chez nos confrères de France 3 que cette autoroute entre Dreux et Orléans, en passant par Chartres, verrait bien le jour. Après les déclarations de Clément Beaune, aujourd'hui rien n'est moins sûr.

Coup de bluff politique de Philippe Vigier ?

Du côté des opposants, on se félicite de cette décision du gouvernement en espérant que ce projet fasse partie des projets retoqués. Avec 660 hectares de terres agricoles et 90 hectares de forêt, "sacrifiés", pour Jean-François Brinet, conseiller municipal d’opposition de Chartres et vice-président écologiste de la région Centre-Val de Loire, il est temps "d’abandonner" ce projet, "ce n'est pas comme si en 40 ans rien n'avait changé, comme si on ne s'était pas rendu compte de l'impact de l'activité humaine sur les grands équilibres". Quant aux déclarations de Philippe Vigier, Jean-François Binet estime "qu'il a parlé trop vite, une forme de bluff politique dont il est coutumier".

Arbitrages courant octobre

Farouche partisan de cette A154, censée désengorger la région parisienne et ouvrir la voie vers la Normandie, Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres, fustige quant à lui le gouvernement. "Ce sont souvent des décisions pour faire plaisir à quelques militants d'extrême gauche pseudos écologistes, ça me navre" vilipende l'élu chartrain pour qui "tout converge et là on va prendre des décisions pour montrer qu'on a une démarche écologique, ça n'a pas de sens". En attendant les arbitrages du gouvernement, les opposants à cette autoroute continuent de se mobiliser et manifesteront le 7 octobre prochain devant la mairie de Chartres.