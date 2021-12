Inquiétude dans le Pays de Mixe, à cause du projet d'extension d'un supermarché

Le projet de transfert et agrandissement du supermarché d'Aïcirits, près de Saint Palais, provoque la colère de certains riverains et agriculteurs. Ils critiquent que le programme se fera sur une parcelle appartenant à la Communauté d'Agglomération Pays Basque et actuellement utilisée par un paysan.

En Amikuze, le projet de déplacement et d'agrandissement d'un supermarché inquiète des riverains et des agriculteurs qui dénoncent que le programme se fera sur une parcelle appartenant à la Communauté d'Agglomération Pays Basque et actuellement utilisée par un agriculteur. Les éleveurs critiquent l'incohérence des collectivités locales qui, selon eux, ne protègent pas suffisamment le secteur primaire. "Les élus ne mettent jamais un centime pour réserver des terres destinées à l'agriculture" peste Édouard Exilard, agriculteur à Lohitzun-Oyhercq.

Thierry Lassalle, le directeur du supermarché d'Aïcirits, explique que de nouveaux locaux pour son établissement sont une nécessité absolue car les 80 employés sont obligés de travailler à l'étroit, surtout concernant la logistique et le stockage. La direction assure qu'elle pourrait embaucher 20 personnes de plus et que le nouveau site n'aura pas de galerie commerciale. Thierry Lassalle espère pouvoir acquérir la parcelle et demander ensuite un permis de construire pour réaliser un projet qui sera relativement long.

La mairie d'Aïcirits qui soutient le projet va modifier le plan local d'urbanisme. La révision prévoit qu'une vingtaine d'hectares actuellement constructibles soient réservés à l'agriculture précise la maire Chantal Erguy. Éric Narbais Jaureguy, le réfèrent du pôle Amikuze parle de recherche d'équilibre entre les différents secteurs. Le site se trouve en bordure de la route départementale qui mène vers Sauveterre, près du siège de la coopérative Lur Berri.

Les élus assurent vouloir défendre la création d'emplois en Pays Basque intérieur.