Le projet d'habitat partagé à Châteauroux a enfin une adresse !

Depuis 8 ans, le CCAS de Châteauroux et l'association hal'âge travaillent à la création d'un habitat partagé pour séniors. Le bailleur social Scalis s'empare du projet et va lancer des travaux.

"Quand on a vu les premiers plans, on a été émerveillé" s'exclame Élisabeth Evrard-Piat, co-présidente de l'association Hal'âge, partie prenante du projet depuis l'origine.

Imaginez un peu... Huit ans que ce groupe d'habitants travaille avec le Centre communal d'action social de Châteauroux pour concevoir un habitat partagé pour séniors. Scalis s'associe au projet et a déjà trouvé un terrain. Une centaine de logement vont être construits dans le quartier Moulin des Brasseurs, rue Fontaine Saint-Germain, à la limite de Déols. Au centre de ce nouvel ensemble, un petit immeuble de deux étages réservé au projet.

"Il y aura une entrée commune, puis une pièce à partager dont la destination sera à imaginer par les habitants. Puis trois appartements, des T2, avec chacun un balcon. Ce sera le même schéma sur les deux étages desservis par un ascenseur. il y aura douze logements au total" détaille Bernard Jouandin, président de l'association Koyo qui accompagne des projets similaires partout en France.

Des espaces personnels et des espaces à partager

A chaque étage, ce sera aux habitants d'imaginer ce qu'ils souhaitent faire de la pièce commune : salon de lecture, salle de jeux, salle de télévision, etc. Ils pourront également bénéficier d'un treizième appartement pour se réunir ensemble lors de repas ou héberger des visiteurs. Les locataires auront aussi un jardin commun.

Reste à déterminer qui sera le groupe d'habitants. Les candidats vont pouvoir construire leur projet de vie collective, élaborer leur règlement et apprendre à se connaitre pendant un an, via de nombreuse rencontres. Ils se constitueront ensuite en association. L'immeuble, lui, devrait être livrer en 2025. Les logements seront proposés à la location pour un loyer de 500 à 600 euros environ.

Ce projet est pilote dans l'Indre. Le CCAS de Châteauroux espère qu'il fera des émules.

Si vous souhaitez en savoir plus, une réunion de présentation aura lieu le 3 octobre, à la maison des séniors 29 Cours Saint-Luc à Châteauroux, de 10h à 12h30.