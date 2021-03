Le projet d'une antenne 5G retardé par une cinquantaine de militants à Saint Martin d'Arberoue

Lundi après midi à Saint Martin d'Arberoue, un groupe d'une cinquantaine de militants de plusieurs collectifs anti 5G a empêché l'installation d'une antenne téléphonique de Free. Les ouvriers d'une société sous traitante de Free ont dû rebrousser chemin sous les yeux des gendarmes.

"Préservez la terre mère" © Radio France - Jacques Pons

A l'origine de cette affaire, Free a loué une zone de 80 mètres carrés au sommet d'une colline dominant Saint Martin d'Arberoue. Une location au profit de la famille Apessetche. Sauf que la donne a changé, Free est passé d'une antenne 4G à un projet 5G explique le fils Florian Apessetche.

"Nous, on a loué une zone de 80 mètres carrés, mes parents. Et c'est un mât de 18 mètres qui est multi opérateurs. Il y a deux opérateurs qui peuvent se mettre dessus. Le contrat a été fait en 2019 et à l'époque, il avait donné un dossier d'information qui disait que c'était une antenne 4G. Donc mes parents ont signé pour parce qu'on ne capte pas très bien ici. C'étais pour la 4G. Sauf que depuis, en fin d'année 2020, Free a envoyé un nouveau dossier, a corrigé le dossier qu'ils avaient envoyé à mes parents, mais pas en rajoutant le terme 5G dessus. Et ça, mes parents ne sont pas d'accord. Nous, ils ne nous l'ont pas envoyé déjà. En fait, c'est un peu malhonnête. Mes parents sont opposés à la 5G. C'est pour ça qu'on a fait des réunions avec Free et tôt pour le dire. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Et voilà pour dire qu'on est opposé à la 5G, qu'on ne veut pas qu'il y ait une antenne 5G chez nous parce que les villageois ne veulent pas non plus. Et on ne veut pas impacter le village avec des ondes qu'on sait pas non plus ce que ça vaut parce qu'il y a pas vraiment d'études qui ont été faites dessus. Donc c'est depuis ça qu'on a monté ce collectif pour s'opposer à la 5G"

Florian Apessetche dont la famille a loué le terrain à Free Copier

Jeu de mot sur le mot liberté © Radio France - Jacques Pons

Les militants se donnent de nouveau rendez vous mardi matin et ainsi tous les jours de la semaine. Les ouvriers devaient dans un premier temps débroussailler une zone de 80 mètres carrés. Ensuite coulage d'une dalle de béton. Enfin installation d'un mât de 18 mètres de haut (normalement jeudi par hélicoptère).