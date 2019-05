Le projet de centre aquatique de Crest définitivement abandonné

C'est terminé. Les élus de la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans ont définitivement abandonné le projet de centre aquatique à Crest après une séance houleuse mardi soir. Le projet lancé il y a plus de dix ans était dans l'impasse pour des raisons techniques et financières.