Le projet de nouvel institut Axel Kahn pour lutter autrement contre le cancer

40 000 personnes sont suivis pour un cancer dans les Alpes Maritimes en 2020. Contre ce fléau tout le monde se mobilise, le conseil départemental, le centre Lacassagne de Nice et la ligue contre le cancer 06 s'associent pour créer un institut du cancer, qui ouvrira ses portes en septembre 2022.

"Soigner autrement"

Ce centre n'est pas un nouvel hôpital, ni un établissement qui proposerait des thérapies classiques pour soigner, au moyen de l'imagerie ou de la chirurgie. Il va permettre au contraire de soigner les conséquences du cancer sur la santé, le bien-être ou même l'emploi. Pour le président du conseil général Charles-Anges Ginésy ce projet va permettre "d'accompagner les patients pour essayer de leur trouver les bonnes solutions dans leurs thérapies, sur le suivi de leurs dossiers, de la prévention, de l'accompagnement pendant la maladie".

Une dizaine d'agents vont animer cette nouvelle structure "hors les murs de l'hôpital" avec des esthéticiennes, des psychologues et des professionnels de santé. Le principe de l'institut réside dans la prise en charge avant, pendant et après la maladie. Pour le président du conseil départemental il est impératif d'aider les patients à régler des difficultés familiales par exemple "parce que la maladie a des dégâts terribles sur le corps, mais des conséquences inévitables sur le plan de la famille". Cet accompagnement s'adresse aussi à ceux qui ont perdu leur emploi, afin de les aider à se réinsérer et ainsi laisser la maladie loin derrière eux. Le centre sera gratuit et accessible pour tous les maralpins, patients, proches ou aidants.

"l'esprit Axel Kahn"

Initiative unique en France l'institut départemental du cancer va s'appeler "institut Axel Kahn", une décision qui fait sens. Le célèbre généticien mort en juillet dernier a souvent insisté pour mettre le patient au cœur du soin. Et selon cette logique il faut accompagner le malade et son entourage pendant et après le cancer. Ce soutien est indispensable aux yeux de Thierry Pattou, le président de la Ligue contre le cancer 06, inspiré par Axel Kahn.

"Le cancer, ça ne concerne pas que les médecins, c'est avant la maladie. C'est après la maladie disait Axel Kahn". Le président de la ligue contre le cancer 06 nous explique que dans cet institut, "on ne va pas soigner, les soins se passent ailleurs. _On ne va pas opérer, on va accompagner_. Le cancer est une maladie qui est encore plus que les autres nécessitent de l'accompagnement". Et de rappeller qu'Axel Kahn, lui-même emporté par un cancer a "plaidé pour ça jusqu'à la fin de sa vie. Le cancer n'est pas qu'une affaire de médecins, donc nous, nous allons offrir un lieu accueillant où les gens auront envie de venir. C'est l'hôpital hors les murs, si vous voulez.

Présentation du projet de création de l'institut du Cancer Axel Kahn © Radio France - Alexandre Mottot

"Un établissement hors les murs"

Chaque année il y a 9000 nouveaux cas de cancer dans les Alpes Maritimes. Mais si le département est bien pourvu pour soigner les cancers de façon traditionnelle, il manque un lieu pour se reconstruire après son cancer, hors de l'hopital. Il était donc temps de mettre sur pied ce centre pour le Pr Emmanuel Barranger, le Directeur Général du Centre Antoine Lacassagne. "Il manquait dans les Alpes-Maritimes ce type de prise en charge, non technique, non oncologique. C'est un lieu de regroupement unique, mais hors les murs, en dehors de l'établissement et de l'environnement stressant d'un hôpital pour une femme qui a été par exemple atteinte d'un cancer du sein".

Contre ce traumatisme le professeur Barranger voit le très net avantage d'un institut "hors les murs" de l'hôpital. "Le fait que ce soit à l'extérieur, à mon avis, permet d'améliorer l'adhésion et le vécu et la résilience qui est liée à cette prise en charge. Là, vous allez avoir des professionnels de la santé qui vont se déplacer dans une structure neutre, bienveillante, accueillante, pour les mêmes soins que vous faisiez à l'intérieur. Ça peut être que bénéfique pour les patients!"

Autre spécificité des Alpes maritimes, cette nouvelle structure va également collecter, protéger et étudier les données des malades du cancer pour améliorer la recherche en Intelligence Artificielle.

Un "Check Up center"

Quand le centre ouvrira ses portes dans un an, il va proposer le "Check Up Center" qu'on pourrait traduire en gros par "un centre de vérification". Le principe consiste "à ne pas soigner les malades, mais à leur éviter d'être malade". Le Pr Emmanuel Barranger, Directeur Général du Centre Antoine Lacassagne explique "Quelqu'un pourrait tous les six mois ou tous les ans, rencontrer un professionnel pour afin de savoir si les conditions de vie, si les règles hygiéno-diététiques sont respectées afin de savoir s'ils ont des facteurs de risque et comment les réduire. Ces facteurs permettent de réduire les risques et donc réduire théoriquement l'incidence des cancers en améliorant nos conditions de vie quotidienne. Il faut commencer très tôt." Il n'y a pas encore d'emplacement choisi pour l'installation du futur institut Axel Kahn.