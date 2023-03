Le projet de parc éolien de Montenois inquiète la commune voisine de Bretigney

Ca grogne du coté de la petite commune de Bretigney, dans le Pays de Montbéliard. Plus de 400 personnes ont signé une pétition qui s'oppose au projet de parc éolien implanté sur la commune voisine de Montenois. Les trois ou quatre mats de 200 mètres de haut seraient implantés sur la zone du bois de Combolet, loin du cœur du village de Montenois, mais tout près de celui de Bretigney. Pour les habitants, le projet est exclusivement financier : la commune voisine veut bénéficier de recettes fiscales (160 000 € annuels selon le maire) sur le dos de son voisin.

ⓘ Publicité

Le maire de Montenois dément. Pour Mathieu Kalyntschuk, l'implantation de ces éoliennes sur ce bois du Combolet est la moins impactante. L'autre localisation, celle du bois du Truchot, aurait provoqué des nuisances sur trois communes à la fois (Montenois, Beutal et Bretigney). En plus de l'argument financier, l'élu estime qu'il s'agit d'un projet vertueux en termes d'écologie, dans la mesure où "les recettes des éoliennes serviront à financer l'isolation des bâtiments communaux (écoles, salle des fêtes...) pour ne plus être dépendant de l'électricité ou du gaz".

Certains habitants de Bretigney ne comprennent pas pourquoi ces éoliennes seraient implantées près de leur commune. © Radio France - Christophe Beck

Le maire met aussi en avant la consultation publique organisée sur ce projet : 18% des inscrits se sont prononcés, 55% pour ce projet, 40% contre et 5% sans avis. Mais à Bretigney, la colère gronde. Sur les bords de la départementale qui traverse le village, des banderoles "A vous le fric, à nous les nuisances" ont été installées.

Parmi les premiers opposants à ce projet, l'agriculteur Tristan Druet. L'une des éoliennes pourrait être installée à 500 mètres de sa ferme. "Dans son tract, le maire dit qu'il faudrait éloigner ces éoliennes de Montenois car elles impacteraient trop leur village. Il s'en fiche que ça touche mon terrain ou notre commune. Si ils veulent des éoliennes, qu'ils les mettent chez eux !", insiste-t-il, même si cette quatrième éolienne plantée près de son exploitation pourrait être retirée du projet.

L'agriculteur estime qu'une autre solution aurait été envisageable : installer le parc éolien près d'Arcey, "à mi-chemin entre Montenois, Bretigney et Arcey".