Le projet de Parc naturel régional Sud Berry serait "un vrai outil de développement"

Et si le Berry avait un nouveau Parc naturel régional ? Plus de 30 ans après la création du PNR de la Brenne, un autre est en projet : le PNR du Sud-Berry qui serait sur le pays de La Châtre et le Saint-Amandois. Plus d'une centaine de communes seraient dans le périmètre concerné. Après un premier feu vert du préfet de région, les porteurs du projet organisent des réunions publiques d'information. Près de 80 personnes sont venues au Magny, mercredi. "Il y a des interrogations légitimes. La peur est qu'il y ait des contraintes au niveau agricole. Or, il n'y en a aucune", insiste Daniel Calame, référent du projet pour le pays de la Châtre.

Dans l'esprit collectif, un PNR permet par exemple de sauvegarder la biodiversité et d'éviter la bétonisation des sols. C'est évidemment un objectif mais il ne se fait pas par l'obligation. "La politique d'un PNR, c'est de convaincre et non pas de contraindre. On confond souvent avec les parcs naturels nationaux", précise Daniel Calame, également maire de Saint-Plantaire, invité de France Bleu Berry.

Ce nouveau PNR est-il vraiment indispensable ? "Ça a été un vrai outil de développement pour la Brenne ces 30 dernières années et on pense en avoir besoin sur le Saint-Amandois et le Pays de La Châtre", explique Daniel Calame. "On a aussi un bocage dense mais fragile. Il est temps de faire en sorte que nos paysages perdurent", ajoute-t-il.