Le projet de passerelle au-dessus de l'Orne bientôt relancé, les associations s'y opposent toujours

Les associations des communes voisines s'inquiètent de voir la faune et la flore perturbées par ce projet de passerelle au-dessus de l'Orne.

C'est un feuilleton qui dure depuis des années, sans conclusion : le projet de construction d'une passerelle piétonne et cycliste au-dessus de l'Orne, entre les communes de Sallenelles, Ouistreham ou Merville-Franceville, doit être relancé dans les prochaines semaines. Présenté initialement en février 2016 par les maires de Ouistreham et de Merville-Franceville, cette passerelle de 400 mètres devait être construite depuis la pointe du Siège, à Ouistreham, pour rejoindre le club nautique mervillais-francevillais.

C'est entre le club nautique de Merville-Franceville et la pointe du Siège à Ouistreham, que la passerelle devait initialement être construite. © Radio France - Marie Martirossian

C'est finalement le département du Calvados qui a repris ce projet à son compte. "Cela pourrait être intéressant, notamment afin de prolonger la voie cycliste de la Vélomaritime, explique Jean-Frédéric Jolimaître, directeur de l'environnement et des milieux naturels au département, de pouvoir traverser et donc joindre ces deux côtés de l'Orne plus rapidement qu'en passant par la route, mais nous allons étudier cela en gardant en tête les problématiques écologiques de ce lieu."

La zone entre le pont de Bénouville et l'embouchure de l'Orne sera bientôt à l'étude par le département pour y construire une passerelle au-dessus de l'Orne . - Capture d'écran / Google Maps

Une zone naturelle très protégée

En effet, depuis 2005, une grande partie de l'estuaire de l'Orne est classé Zone de Protection Spéciale (ZPS) via la directive européenne "Oiseaux", ce qui signifie que la zone est protégée, indique le Conservatoire du littoral. C'est le cas dans ce secteur de la pointe du Siège de Ouistreham, mais aussi pour les terrains François à Sallenelles ou encore pour les dunes de Merville-Franceville.

"De nombreuses espèces rares vivent ici, bien sûr les veaux marins à Sallenelles, mais aussi beaucoup d'oiseaux, explique Aliénor Verdet, vice-présidente de l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine de Merville-Franceville, opposée au projet, si la passerelle se construit, ces animaux fuiront pendant les travaux, plus tard l'éclairage du pont gênera de nombreuses espèces… ça serait dramatique."

Aliénor Verdet (vice-présidente), Alain Gruau (président) et Thierry Verdet (administrateur) font partie de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de Merville-Franceville. © Radio France - Marie Martirossian

Une phase d'étude de l'implantation de la passerelle

Dans les semaines qui viennent, le département compte mandater un prestataire pour effectuer une étude de la faisabilité de ce projet. "Nous cherchons à savoir où la passerelle pourrait être implantée dans l'estuaire de l'Orne et une fois cette étude passée, nous souhaitons lancer une consultation auprès des associations et des habitants du secteur, pour savoir ce qu'ils en pensent", explique Jean-Frédéric Jolimaître.