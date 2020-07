Le projet de rucher à Grazay est bel et bien abandonné

Il estime que son projet a été caricaturé par les apiculteurs mayennais. Monsieur Laig, professionnels mosellan, qui projetait l'installation d'un grand rucher avec 300 colonies d'abeilles jette l'éponge, comme l'expliquait France Bleu Mayenne mercredi.

Ce rucher devait voir le jour sur une prairie de 44 hectares, dont la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) est propriétaire. Les abeilles, sélectionnées génétiquement devaient produire de la gelée royale. Une donnée qui a provoqué la colère de plusieurs apiculteurs amateurs et professionnels mayennais.

Pendant plusieurs semaines, ils ont hurlé au scandale écologique et craignaient que les centaines d'abeilles de ce gros rucher ne viennent épuiser les ressources en pollen de tout le secteur. "On m'a dit d'entrée que je n'étais pas le bienvenue. Ils se sont se servis de ce que je leur avais raconté pour en faire un projet abominable" regrette monsieur Laig.

Lui explique qu'il n'a jamais été invité à la réunion publique du mardi 7 juillet à Jublains, alors qu'il était le plus à même de présenter son projet. "On laisse des gens présenté mon projet alors qu'ils sont contre... même moi je suis contre en les écoutant (...) On me reproche la quantité d'abeilles en disant 'c'est intensif'. OK, d'accord... mais qu'est ce qui est le plus intensif ? Mettre 10 ruches dans un espace capable d'en recevoir cinq, est-ce que c'est plus ou moins intensif que d'en mettre 200 dans un espace qui est capable d'en recevoir 300 ? Le paysan qui met ses vaches au parc ne regarde pas la surface de son terrain, il va regarder la qualité de l'herbe et la capacité fourragère de celui-ci" termine-t-il.