C'est l'histoire d'une rencontre entre deux Rennaises: Sadia, la présidente de la Maison des citoyens de Rennes et sa métropole et Gwen, une sans domicile fixe. Toutes deux ont lancé un projet de bagagerie pour SDF, dans le cadre du budget participatif de la Ville.

Rennes, France

Sadia, 46 ans, est une ex-directrice commerciale. Elle a démissionné pour "donner plus de sens à ma vie.". En attendant de trouver un travail qui lui correspond mieux, elle milite dans les associations et notamment à la Maison des citoyens de Rennes et sa métropole. Gwen, 28 ans est une ex-paysagiste, à la rue depuis six ans. Elles se sont rencontrées, place Hoche, à Rennes où Gwen a ses habitudes. "J'ai rencontré une petite Gwen avec tous ses sacs. Elle a tout expliqué tellement clairement que j'ai voulu l'embarquer dans cette aventure.". La jeune femme confirme qu'il y a un réel besoin: "Je fais tout à pied et avec mes trois sacs , c'est assez contraignant! Mon gros sac de 60 litres, est toujours blindé. Je mets mes courses, couvertures., chaussures, vêtements de change et affaires de toilette. En plus , j'ai les chiens, il y a les croquettes, les gamelles. ".

Gwen et ses amis SDF avec lerus sacs à dos © Radio France - Brigitte Hug

Le risque c'est de se faire voler ses affaires

Il existe déjà une bagagerie au Secours Catholique mais elle est saturée. "Le risque c'est de se faire voler ses affaires. Avec une consigne, mes amis et moi serions rassurés.". Le projet a été présenté dans le cadre du budget participatif de la Ville de Rennes et il a été retenu. "C'est une première victoire, la deuxième c'est toute cette mobilisation autour et la troisième, ce sera quand nous aurons suffisamment de votes pour mettre le projet en place.". Les Rennais doivent un choix entre plus de 230 propositions. Le vote est ouvert jusqu'au 25 février, soit en ligne sur fabriquecitoyenne.rennes.fr, soit en déposant un papier dans les urnes mis à disposition dans les différents quartiers.