Le projet de Tour Occitanie attaqué au tribunal en raison d'absence de mixité sociale

La compagnie de Phalsbourg qui finance et compte exploiter le gratte-ciel de 150 mètres de haut parlait en 2017 d'une inauguration en 2022. Mais la bataille autour du projet de Tour Occitanie est loin d'être terminée. Les opposants au building, l'association "Non au gratte-ciel de Toulouse", le DAL 31 et "les Amis de la Terre" étaient ce vendredi 3 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Toulouse pour dénoncer "38 étages de luxe au pied de la gare Matabiau et pas un seul logement social."

Le rapporteur public rejette la requête des associations

Le rapporteur public n'est pas de l'avis des trois associations et rejette leur requête. Il argumente que "les obligations de logements sociaux sont respectées à l'échelle de l'opération TESO" (Toulouse Euro Sud Ouest ndlr), soit sur un périmètre de 135 hectares aux abords de la gare.

L'avocate des opposants a une lecture différente du dossier. Elle affirme de que "_Toulouse Métropole a modifié un document d'urbanisme dans le but de favoriser les intérêts de la compagnie de Phalsbourg" (financeur et futur exploitant du gratte ciel ndlr)_. Maître Julie Rover enfonce le clou en disant à la sortie de l'audience que "la modification simplifiée du PLU a été adoptée dans l'unique but de favoriser le dépôt du projet Tour Occitanie aux fins que cet immeuble de luxe ne comporte aucun logement social".

De gauche à droite : Daniel Roussée des "amis de la terre", Louise Chamagne juriste au DAL 31 et Richard Mebaoudj pour l'association "non au gratte-ciel de Toulouse". © Radio France - Pascale Danyel

De son côté l'avocat de Toulouse Métropole Frédéric Dunyac n'a pas souhaité répondre à nos questions.

Le tribunal administratif doit rendre son avis sous un mois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour autant car le permis de construire est lui aussi attaqué et pour cette nouvelle il n'y a toujours pas de date de fixée.