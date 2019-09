Le projet de vague artificielle à Castets, ça avance !

Castets, France

Tous les feux sont au vert pour le parc de surf, qui sera situé à Castets et porté par la société Wavelandes. Les études environnementales sont faites, le permis de construire a été validé par la mairie de Castets et n'a pas été contesté. Techniquement les travaux peuvent donc commencer mais il manque les moyens financiers. Les porteurs du projet de la vague artificielle, notamment la société Wavelandes, avec son président Norbert Ducrot, doivent récupérer 40 millions d'euros. La levée de fond a débuté début juillet.

Une société basque investit officiellement dans le projet

Ce mardi, on a appris que la société Vasconie Capital, un fond d'investissement régional basé à Biarritz, a déjà investit 1 millions et demi d'euros dans ce projet. Il reste maintenant à trouver encore plus de 38 millions d'euros. Selon Norbert Ducrot, le président de Wavelandes, il y a des contacts avec "plusieurs investisseurs, parmi eux, des landais et des grands sportifs".

L'objectif, c'est de terminer la levée de fond d'ici la fin de l'année pour pouvoir lancer le début des travaux dès 2020. Tout doit se décanter d'ici la fin de l'année et la volonté de la société Wavelandes c'est de pouvoir "surfer" sur la vague artificielle de Castets à l'été 2021.