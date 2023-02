Le projet de vidéoprotection se dessine peu à peu à Saint-Pierre-des-Corps

Le projet n'est pas totalement défini. Car la police nationale, qui décide du nombre de caméras et du périmètre d'installation, n'a pas encore rendu les conclusions des travaux des groupes de partenaires opérationnels (GPO). Ce sera le cas dans les prochains jours. Il n'empêche, la municipalité de Saint-Pierre-des-Corps va apporter tout un tas de détails sur la future mise en place de la vidéoprotection, ce mercredi 2 février, aux membres du conseil municipal réunis en commission générale.

L'échéance est désormais fixée. Les premières caméras seront opérationnelles à l'automne 2023 et il y en aura, c'est sûr, plus d'une dizaine. Leur installation va s'échelonner progressivement jusqu'en 2025 car on est là sur un plan pluriannuel d'investissement, de l'ordre de 250.000 euros sur trois ans pour la mairie. Le reste, dont le montant n'est pas communiqué, est à la charge de l'État.

Maintenant, où y en aura-t-il ? C'est la grosse interrogation. Une seule certitude, La Rabaterie en sera dotée car c'est l'un des trois quartiers de reconquête républicaine de la métropole tourangelle avec le Sanitas et la Rabière, qui eux, sont équipés en vidéoprotection. La gare et l'avenue de la République avaient aussi été évoquées par la municipalité en place, par le passé. Mais rien n'est acté.

Des images stockées pendant un mois

Les caméras sont paramétrées pour ne filmer que la voie publique et donc pas l'intérieur des maisons ni des jardins. Grâce à deux réseaux, l'un filaire et l'autre aérien, les images seront envoyées en direct dans le local du futur centre de visionnage, actuellement en rénovation rue des Ateliers. Mais aucun des cinq policiers municipaux ne les regardera en temps réel. Chaque image sera stockée pendant un mois, avant d'être détruite. Elles pourront être extraites, pour les besoins d'une enquête, sur réquisition uniquement d'un officier de police judiciaire, ce qui est le cas du le maire ou du procureur de la République, par exemple. Pour voir à quoi cela ressemble, les membres de la majorité municipale corpopétrussienne sont récemment allés visionner le centre de visionnage de la ville de Joué-lès-Tours, qui elle compte 320 caméras à ce jour.

Chaque année, un bilan sera effectué pour évaluer les réquisitions effectuées au cours des 12 mois écoulés et les sollicitations d'habitants qui voudraient signaler un problème ici ou là. À l'issue, le schéma d'installation pourra être modifié et le nombre de caméra revu à la hausse.

Mettre "fin à l'impunité"

Cet outil, souhaité depuis un moment par le maire Emmanuel François est d'autant plus justifié actuellement, selon lui, par les récents incendies visant des élus et les incivilités. Car si la délinquance a tendance à baisser, les vols, en revanche, sont en hausse de 70% sur un an à Saint-Pierre-des-Corps, entre 2021 et 2022. La municipalité espère ainsi mettre "apaiser la commune" et mettre "fin à l'impunité". Elle prend en exemple les "nombreux points de deal de stupéfiants" et "les rodéos urbains".

La première réunion publique pour informer la population aura lieu le 2 mars dans la salle de la Médaille., à 18h30. La seconde, le 29, dans la salle Joliot-Curie.