Le projet du gazoduc Eridan, qui doit passer dans le haut Vaucluse, est en sommeil

Le projet du gazoduc Eridan a été lancé il y a 10 ans, il doit relier Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) à Lyon, et passer par le haut Vaucluse.

Le projet de gazoduc Eridan doit passer par Lapadud, Mondragon, Mornas, Piolenc, Caderrousse et Lamotte-du-Rhône, et traverser au total quatre départements dont le Vaucluse. Et cela concerne plus de 200 propriétaires.

Ce projet de gazoduc devrait traverser au total 59 communes entre Saint-Martin-de-Crau et la banlieue de Lyon. Mais pour l'instant, le projet est en sommeil : des associations, des riverains et des communes ont déposé des recours et la commission de régulation de l'énergie le remet en cause, notamment pour son coût jugé disproportionné.