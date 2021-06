Le projet Elysium: un chantier d'insertion agricole sur l'impluvium de Volvic

Le jardin Elysium est un projet lancé début 2021 par l'association CeCler à destination de ses résidents. Ils ont terrassé, maçonné et cultivent ce jardin de 4.000 m² en plein cœur de l'impluvium de Volvic.

Le terrain semble encore un peu nu. Il a d'abord fallu débroussailler cette grande surface, remonter les murs de pierre, terrasser avant de pouvoir lancer les cultures. Les premières plantations commencent à pousser dans le potager. Plus loin, des herbes aromatiques, des framboisiers et des arbres fruitiers, surtout des pommes et une variété de poire, la Mouillebouche. Bientôt, ce seront des variétés anciennes ou endémiques qui pousseront, comme par exemple un blé ancien, avec le soutien de l'INRA.

Ce projet est né d'un partenariat entre CeCler (une association de 120 salariés et 200 bénévoles qui accompagne 3.000 personnes en difficulté par an), la Société des Eaux de Volvic (qui a prêté le terrain) et le Comité Environnemental pour la Protection de l’Impluvium de Volvic. Evidemment, en plein cœur de l'impluvium, les cultures sont biologiques, impossible d'imaginer d'utiliser des produits chimiques dans cet endroit protégé.

Un projet d'agriculture raisonnée à dimension sociale

Le nom n'a pas été choisi au hasard, référence aux Champs Elysées de la mythologie grecque, cet endroit où régnait un printemps éternel, un paradis au milieu de l'enfer. Une référence à ce que vivent les migrants pris en charge par CeCler. Ils sont déjà 79 à être venus travailler dans ce jardin Elysium. L'objectif était d'en accueillir 80 par an, il sera largement dépassé.

Mateula est l'un d'entre eux. Cet afghan de 29 ans était plombier. Il est réfugié en France depuis 2018 et hébergé au centre de Pessat-Villeneuve. Il s'est d'abord occupé du terrassement avant de fabriquer les ruches installées en plein milieu du jardin. Aujourd'hui, il regarde avec attention les premières pousses sortir de terre. Un travail qui lui permet de développer de nouvelles compétences pour se rapprocher de l'emploi. C'est le cas pour un autre résident qui a participé au terrassement, parrainé par l'entreprise chargée de l'aménagement du terrain.

Les ruches et le verger © Radio France - Emmanuel Moreau

En plus de la culture de ce jardin Elysium, les résidents de CeCler participeront également aux visites qui sont prévues. Le grand public pourra venir sur place dès cet été et les scolaires à partir de la rentrée de septembre. L'objectif est d'accueillir 5.000 personnes par an.